В Тюмени выросли цены на билеты до Сочи

Минимальная стоимость билетов до Сочи из Тюмени — 12 643 рубля
Стоимость билетов до Сочи в один конец из Тюмени перевалила за 20 тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.
«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 1 июля. Стоимость билета: 20 890 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в начале июня самый дорогой билет стоил 16 145 рублей.
Самый дешевый билет в июле обойдется тюменцам в 12 643 рубля. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.
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