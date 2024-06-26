Общество Транспорт В Тюмени выросли цены на билеты до Сочи 27 июня 2024 в 15:40 Размер текста - 17 + Минимальная стоимость билетов до Сочи из Тюмени — 12 643 рубля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость билетов до Сочи в один конец из Тюмени перевалила за 20 тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов. «Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 1 июля. Стоимость билета: 20 890 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в начале июня самый дорогой билет стоил 16 145 рублей. Самый дешевый билет в июле обойдется тюменцам в 12 643 рубля. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Стоимость билетов до Сочи в один конец из Тюмени перевалила за 20 тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов. «Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 1 июля. Стоимость билета: 20 890 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в начале июня самый дорогой билет стоил 16 145 рублей. Самый дешевый билет в июле обойдется тюменцам в 12 643 рубля. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям