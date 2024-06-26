26 июня 2024

В Тюмени выросли цены на билеты до Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Сочи, сочи, парк, фонтан, сталинский неоклассический стиль
Минимальная стоимость билетов до Сочи из Тюмени — 12 643 рубля Фото:

Стоимость билетов до Сочи в один конец из Тюмени перевалила за 20 тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов.

«Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 1 июля. Стоимость билета: 20 890 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в начале июня самый дорогой билет стоил 16 145 рублей.

Самый дешевый билет в июле обойдется тюменцам в 12 643 рубля. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Стоимость билетов до Сочи в один конец из Тюмени перевалила за 20 тысяч рублей. Такие данные указаны на онлайн-сервисах продажи билетов. «Рейс Тюмень — Сочи. Вылет: 1 июля. Стоимость билета: 20 890 рублей в одну сторону на одного пассажира без багажа», — указано на сайте бронирования и покупки билетов. При этом в начале июня самый дорогой билет стоил 16 145 рублей. Самый дешевый билет в июле обойдется тюменцам в 12 643 рубля. Поездка рассчитана в одну сторону также без учета багажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...