Соцсети Максима Афанасьева набрали сотни подписчиков после избрания мэром Тюмени

27 июня 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Пользователи Telegram начали массово подписываться на канал Максима Афанасьева Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени 27 июня на должность главы города назначили Максима Афанасьева, до этого он занимал пост мэра Тобольска. После новостей о новом главе Тюмени, на соцсети чиновника за полдня подписались около 300 человек. По данным URA.RU, 27 июня в 11:40 количество подписчиков в telegram-канале Афанасьева составляло 3444. На 21:00 из число выросло до 3714 человек. Выборы мэра прошли в Тюмени 27 июня в городской думе. В число кандидатов, кроме Афанасьева, вошли экс-депутат гордумы Динар Абукин, координатор городского отделения ЛДПР Максим Долматов, заместитель начальника ГУСа Алексей Майер. За Максима Викторовича проголосовал 31 депутат из 32. После голосования в своем обращении от отметил, что главное в его новой работе — это умение мобилизовываться в решении городских задач. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени 27 июня на должность главы города назначили Максима Афанасьева, до этого он занимал пост мэра Тобольска. После новостей о новом главе Тюмени, на соцсети чиновника за полдня подписались около 300 человек. По данным URA.RU, 27 июня в 11:40 количество подписчиков в telegram-канале Афанасьева составляло 3444. На 21:00 из число выросло до 3714 человек. Выборы мэра прошли в Тюмени 27 июня в городской думе. В число кандидатов, кроме Афанасьева, вошли экс-депутат гордумы Динар Абукин, координатор городского отделения ЛДПР Максим Долматов, заместитель начальника ГУСа Алексей Майер. За Максима Викторовича проголосовал 31 депутат из 32. После голосования в своем обращении от отметил, что главное в его новой работе — это умение мобилизовываться в решении городских задач.