В Киеве произошел взрыв на энергообъекте: главное о СВО к вечеру 27 июня

На энергообъекте в Киеве произошел взрыв
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Учения уральской танковой дивизии Центрального военного округа. Челябинская область, Чебаркуль, вертолет, военный полигон, военные учения
ВС РФ продолжают продвигаться в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на одном из энергетических объектов украинской столицы. После этого инцидента на месте происшествия начался пожар. В свою очередь, ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, на которые, по предположениям, должны были прибыть западные военные самолеты. Эти и другие ключевые новости СВО к вечеру 27 июня представлены в материале URA.RU.

В Киеве произошел взрыв на энергообъекте

Виталий Кличко рассказал, что на энергетическом объекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, за которым последовал пожар. Он также добавил, что на место происшествия были направлены все необходимые службы.

ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ

В своем заявлении Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по украинским аэродромам, где, по их данным, планировалось размещение западной авиационной техники. В частности, представители оборонного ведомства рассказали, что удар был нанесен с применением высокоточного оружия, включая ракету «Кинжал».

Доказательства преступлений ВСУ

Отставной американский военный Скотт Беннетт намеревается предоставить доказательства преступлений ВСУ в Конгрессе США. Для этой цели он отправился в Белгород, который часто подвергается обстрелам со стороны украинских войск, где и рассказал журналистам, что хочет выступить в Конгрессе США и предоставить им все фотографические и видеоматериалы, документирующие военные преступления, совершаемые украинскими властями, такие как бомбардировки школ, детских садов и жилых кварталов.

Когда закончится СВО

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что спецоперация России на Украине не закончится в 2024 году из-за продолжающихся военных поставок Киеву. На сроки завершения СВО влияет очень много факторов, таких как экономический, финансовый и, самое главное, военный фактор — помощь Запада, которая развивает и продолжает этот конфликт.

Контрнаступление ВСУ в Харьковской области

Согласно заявлению военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщил, что в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечены случаи, когда украинские военные имитируют действия наступательного характера. При этом он подчеркнул, что это не связано с введением российских подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами.

По его словам, такие действия украинского командования создают лишь видимость полномасштабной боевой работы, используя при этом незначительные силы и не выполняя реальные боевые задачи. Марочко добавил, что увеличение количества «бумажных» наступлений может подаваться как положительные тенденции для западных кураторов Украины.

Украина готовится к сдаче четырех городов

Украинские военные не могут сдержать наступление ВС РФ в ДНР, поэтому Киев готовится к сдаче Торецка, Красного Лимана, Очеретино и Красногоровки. Российские войска в ДНР успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 километров.

Зеленский признался, что больше не может противостоять России

Выступая на саммите Европейского союза, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не в состоянии самостоятельно противостоять России. По его словам, Киев не хочет затягивать конфликт, поскольку ВСУ несут большие потери. Зеленский также добавил, что Киев хочет подготовить мирный план к следующему саммиту Европейского союза.

ВС РФ выдавливают ВСУ под Константиновкой

Бойцы штурмовых групп армейского корпуса группировки войск «Восток» из Сахалина сообщили, что им удалось вытеснить украинские войска с их позиций под Константиновкой. Они захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли более выгодные позиции на подступах к селу, сообщает Пятый канал.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на одном из энергетических объектов украинской столицы. После этого инцидента на месте происшествия начался пожар. В свою очередь, ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, на которые, по предположениям, должны были прибыть западные военные самолеты. Эти и другие ключевые новости СВО к вечеру 27 июня представлены в материале URA.RU. Виталий Кличко рассказал, что на энергетическом объекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, за которым последовал пожар. Он также добавил, что на место происшествия были направлены все необходимые службы. В своем заявлении Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по украинским аэродромам, где, по их данным, планировалось размещение западной авиационной техники. В частности, представители оборонного ведомства рассказали, что удар был нанесен с применением высокоточного оружия, включая ракету «Кинжал». Отставной американский военный Скотт Беннетт намеревается предоставить доказательства преступлений ВСУ в Конгрессе США. Для этой цели он отправился в Белгород, который часто подвергается обстрелам со стороны украинских войск, где и рассказал журналистам, что хочет выступить в Конгрессе США и предоставить им все фотографические и видеоматериалы, документирующие военные преступления, совершаемые украинскими властями, такие как бомбардировки школ, детских садов и жилых кварталов. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что спецоперация России на Украине не закончится в 2024 году из-за продолжающихся военных поставок Киеву. На сроки завершения СВО влияет очень много факторов, таких как экономический, финансовый и, самое главное, военный фактор — помощь Запада, которая развивает и продолжает этот конфликт. Согласно заявлению военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщил, что в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечены случаи, когда украинские военные имитируют действия наступательного характера. При этом он подчеркнул, что это не связано с введением российских подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами. По его словам, такие действия украинского командования создают лишь видимость полномасштабной боевой работы, используя при этом незначительные силы и не выполняя реальные боевые задачи. Марочко добавил, что увеличение количества «бумажных» наступлений может подаваться как положительные тенденции для западных кураторов Украины. Украинские военные не могут сдержать наступление ВС РФ в ДНР, поэтому Киев готовится к сдаче Торецка, Красного Лимана, Очеретино и Красногоровки. Российские войска в ДНР успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 километров. Выступая на саммите Европейского союза, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не в состоянии самостоятельно противостоять России. По его словам, Киев не хочет затягивать конфликт, поскольку ВСУ несут большие потери. Зеленский также добавил, что Киев хочет подготовить мирный план к следующему саммиту Европейского союза. Бойцы штурмовых групп армейского корпуса группировки войск «Восток» из Сахалина сообщили, что им удалось вытеснить украинские войска с их позиций под Константиновкой. Они захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли более выгодные позиции на подступах к селу, сообщает Пятый канал.
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