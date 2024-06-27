В Киеве произошел взрыв на энергообъекте: главное о СВО к вечеру 27 июня

На энергообъекте в Киеве произошел взрыв

27 июня 2024 в 21:25 Размер текста - 17 +

ВС РФ продолжают продвигаться в ДНР Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на одном из энергетических объектов украинской столицы. После этого инцидента на месте происшествия начался пожар. В свою очередь, ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, на которые, по предположениям, должны были прибыть западные военные самолеты. Эти и другие ключевые новости СВО к вечеру 27 июня представлены в материале URA.RU. В Киеве произошел взрыв на энергообъекте Виталий Кличко рассказал, что на энергетическом объекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, за которым последовал пожар. Он также добавил, что на место происшествия были направлены все необходимые службы. ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ В своем заявлении Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по украинским аэродромам, где, по их данным, планировалось размещение западной авиационной техники. В частности, представители оборонного ведомства рассказали, что удар был нанесен с применением высокоточного оружия, включая ракету «Кинжал». Доказательства преступлений ВСУ Отставной американский военный Скотт Беннетт намеревается предоставить доказательства преступлений ВСУ в Конгрессе США. Для этой цели он отправился в Белгород, который часто подвергается обстрелам со стороны украинских войск, где и рассказал журналистам, что хочет выступить в Конгрессе США и предоставить им все фотографические и видеоматериалы, документирующие военные преступления, совершаемые украинскими властями, такие как бомбардировки школ, детских садов и жилых кварталов. Когда закончится СВО Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что спецоперация России на Украине не закончится в 2024 году из-за продолжающихся военных поставок Киеву. На сроки завершения СВО влияет очень много факторов, таких как экономический, финансовый и, самое главное, военный фактор — помощь Запада, которая развивает и продолжает этот конфликт. Контрнаступление ВСУ в Харьковской области Согласно заявлению военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщил, что в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечены случаи, когда украинские военные имитируют действия наступательного характера. При этом он подчеркнул, что это не связано с введением российских подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами. По его словам, такие действия украинского командования создают лишь видимость полномасштабной боевой работы, используя при этом незначительные силы и не выполняя реальные боевые задачи. Марочко добавил, что увеличение количества «бумажных» наступлений может подаваться как положительные тенденции для западных кураторов Украины. Украина готовится к сдаче четырех городов Украинские военные не могут сдержать наступление ВС РФ в ДНР, поэтому Киев готовится к сдаче Торецка, Красного Лимана, Очеретино и Красногоровки. Российские войска в ДНР успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 километров. Зеленский признался, что больше не может противостоять России Выступая на саммите Европейского союза, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не в состоянии самостоятельно противостоять России. По его словам, Киев не хочет затягивать конфликт, поскольку ВСУ несут большие потери. Зеленский также добавил, что Киев хочет подготовить мирный план к следующему саммиту Европейского союза. ВС РФ выдавливают ВСУ под Константиновкой Бойцы штурмовых групп армейского корпуса группировки войск «Восток» из Сахалина сообщили, что им удалось вытеснить украинские войска с их позиций под Константиновкой. Они захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли более выгодные позиции на подступах к селу, сообщает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрыве на одном из энергетических объектов украинской столицы. После этого инцидента на месте происшествия начался пожар. В свою очередь, ВС РФ нанесли удары по аэродромам ВСУ, на которые, по предположениям, должны были прибыть западные военные самолеты. Эти и другие ключевые новости СВО к вечеру 27 июня представлены в материале URA.RU. Виталий Кличко рассказал, что на энергетическом объекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, за которым последовал пожар. Он также добавил, что на место происшествия были направлены все необходимые службы. В своем заявлении Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы нанесли высокоточный удар по украинским аэродромам, где, по их данным, планировалось размещение западной авиационной техники. В частности, представители оборонного ведомства рассказали, что удар был нанесен с применением высокоточного оружия, включая ракету «Кинжал». Отставной американский военный Скотт Беннетт намеревается предоставить доказательства преступлений ВСУ в Конгрессе США. Для этой цели он отправился в Белгород, который часто подвергается обстрелам со стороны украинских войск, где и рассказал журналистам, что хочет выступить в Конгрессе США и предоставить им все фотографические и видеоматериалы, документирующие военные преступления, совершаемые украинскими властями, такие как бомбардировки школ, детских садов и жилых кварталов. Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что спецоперация России на Украине не закончится в 2024 году из-за продолжающихся военных поставок Киеву. На сроки завершения СВО влияет очень много факторов, таких как экономический, финансовый и, самое главное, военный фактор — помощь Запада, которая развивает и продолжает этот конфликт. Согласно заявлению военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко сообщил, что в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск и Тихое отмечены случаи, когда украинские военные имитируют действия наступательного характера. При этом он подчеркнул, что это не связано с введением российских подразделений в заблуждение или другими тактическими приемами. По его словам, такие действия украинского командования создают лишь видимость полномасштабной боевой работы, используя при этом незначительные силы и не выполняя реальные боевые задачи. Марочко добавил, что увеличение количества «бумажных» наступлений может подаваться как положительные тенденции для западных кураторов Украины. Украинские военные не могут сдержать наступление ВС РФ в ДНР, поэтому Киев готовится к сдаче Торецка, Красного Лимана, Очеретино и Красногоровки. Российские войска в ДНР успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 километров. Выступая на саммите Европейского союза, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Украина больше не в состоянии самостоятельно противостоять России. По его словам, Киев не хочет затягивать конфликт, поскольку ВСУ несут большие потери. Зеленский также добавил, что Киев хочет подготовить мирный план к следующему саммиту Европейского союза. Бойцы штурмовых групп армейского корпуса группировки войск «Восток» из Сахалина сообщили, что им удалось вытеснить украинские войска с их позиций под Константиновкой. Они захватили несколько опорных пунктов ВСУ и заняли более выгодные позиции на подступах к селу, сообщает Пятый канал.