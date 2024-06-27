Кличко: в Киеве произошел взрыв на энергообъекте

27 июня 2024 в 20:47 Размер текста - 17 +

На киевском энергообъекте произошел взрыв, заявил Виталий Кличко Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На энергетическом объекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время на место происшествия направлены все необходимые службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На энергетическом объекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время на место происшествия направлены все необходимые службы.