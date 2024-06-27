Кличко: в Киеве произошел взрыв на энергообъекте

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На киевском энергообъекте произошел взрыв, заявил Виталий Кличко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На энергетическом объекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время на место происшествия направлены все необходимые службы.

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На энергетическом объекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. «На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время на место происшествия направлены все необходимые службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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