Кличко: в Киеве произошел взрыв на энергообъекте

На киевском энергообъекте произошел взрыв, заявил Виталий Кличко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
На энергетическом объекте в Шевченковском районе Киева произошел взрыв, за которым последовал пожар. Об этом рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
«На энергообъекте в Шевченковском районе столицы произошел взрыв и пожар», — написал Кличко в своем telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время на место происшествия направлены все необходимые службы.
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