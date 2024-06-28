Курганцы собрались в центральном парке для празднования Дня молодежи. Фото

29 июня 2024 в 18:37 Размер текста - 17 +

День молодежи в Кургане проходит в ЦПКиО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители и гости Кургана собрались на День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха. Постепенно собирается все больше народа, а вечером курганцев ждут выступление кавер-группы «Перфоманс» и дискотека от диджея. На входе в парк установлены металлические рамки для досмотра, передает корреспондент URA.RU. «Народу пока что мало. Видимо, вся молодежь отсыпается после областного выпускного. На входе всех гостей праздника досматривают», — рассказывает корреспондент. В 19:00 перед курганцами выступит кавер-группа «Перфоманс» с известными хитами, а в 20:30 начнется дискотека от диджея. Праздник закончится в 21:30 подведением итогов и прощанием с гостями. Гостей праздника досматривают на входе в парк Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Народ постепенно собирается на праздничной площадке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В парке можно сфотографироваться с медведем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В выходной курганцы развлекаются, как могут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Дети могут покататься на пони и погладить его Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Некоторые из горожан предпочли уединение шумному мероприятию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В парке за порядком следят сотрудники Росгвардии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители и гости Кургана собрались на День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха. Постепенно собирается все больше народа, а вечером курганцев ждут выступление кавер-группы «Перфоманс» и дискотека от диджея. На входе в парк установлены металлические рамки для досмотра, передает корреспондент URA.RU. «Народу пока что мало. Видимо, вся молодежь отсыпается после областного выпускного. На входе всех гостей праздника досматривают», — рассказывает корреспондент. В 19:00 перед курганцами выступит кавер-группа «Перфоманс» с известными хитами, а в 20:30 начнется дискотека от диджея. Праздник закончится в 21:30 подведением итогов и прощанием с гостями.