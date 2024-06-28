28 июня 2024

Курганцы собрались в центральном парке для празднования Дня молодежи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День молодежи в ЦПКиО. Курган
День молодежи в Кургане проходит в ЦПКиО Фото:

Жители и гости Кургана собрались на День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха. Постепенно собирается все больше народа, а вечером курганцев ждут выступление кавер-группы «Перфоманс» и дискотека от диджея. На входе в парк установлены металлические рамки для досмотра, передает корреспондент URA.RU.

«Народу пока что мало. Видимо, вся молодежь отсыпается после областного выпускного. На входе всех гостей праздника досматривают», — рассказывает корреспондент.

В 19:00 перед курганцами выступит кавер-группа «Перфоманс» с известными хитами, а в 20:30 начнется дискотека от диджея. Праздник закончится в 21:30 подведением итогов и прощанием с гостями.

День молодежи в ЦПКиО. Курган
Гостей праздника досматривают на входе в парк
Фото:
День молодежи в ЦПКиО. Курган
Народ постепенно собирается на праздничной площадке
Фото:
День молодежи в ЦПКиО. Курган
В парке можно сфотографироваться с медведем
Фото:
День молодежи в ЦПКиО. Курган
В выходной курганцы развлекаются, как могут
Фото:
День молодежи в ЦПКиО. Курган
Дети могут покататься на пони и погладить его
Фото:
День молодежи в ЦПКиО. Курган
Некоторые из горожан предпочли уединение шумному мероприятию
Фото:
День молодежи в ЦПКиО. Курган
В парке за порядком следят сотрудники Росгвардии
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Жители и гости Кургана собрались на День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха. Постепенно собирается все больше народа, а вечером курганцев ждут выступление кавер-группы «Перфоманс» и дискотека от диджея. На входе в парк установлены металлические рамки для досмотра, передает корреспондент URA.RU. «Народу пока что мало. Видимо, вся молодежь отсыпается после областного выпускного. На входе всех гостей праздника досматривают», — рассказывает корреспондент. В 19:00 перед курганцами выступит кавер-группа «Перфоманс» с известными хитами, а в 20:30 начнется дискотека от диджея. Праздник закончится в 21:30 подведением итогов и прощанием с гостями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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