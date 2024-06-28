Жители и гости Кургана собрались на День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха. Постепенно собирается все больше народа, а вечером курганцев ждут выступление кавер-группы «Перфоманс» и дискотека от диджея. На входе в парк установлены металлические рамки для досмотра, передает корреспондент URA.RU.
«Народу пока что мало. Видимо, вся молодежь отсыпается после областного выпускного. На входе всех гостей праздника досматривают», — рассказывает корреспондент.
В 19:00 перед курганцами выступит кавер-группа «Перфоманс» с известными хитами, а в 20:30 начнется дискотека от диджея. Праздник закончится в 21:30 подведением итогов и прощанием с гостями.
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Жители и гости Кургана собрались на День молодежи в Центральном парке культуры и отдыха. Постепенно собирается все больше народа, а вечером курганцев ждут выступление кавер-группы «Перфоманс» и дискотека от диджея. На входе в парк установлены металлические рамки для досмотра, передает корреспондент URA.RU. «Народу пока что мало. Видимо, вся молодежь отсыпается после областного выпускного. На входе всех гостей праздника досматривают», — рассказывает корреспондент. В 19:00 перед курганцами выступит кавер-группа «Перфоманс» с известными хитами, а в 20:30 начнется дискотека от диджея. Праздник закончится в 21:30 подведением итогов и прощанием с гостями.