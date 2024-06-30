30 июня 2024

В Тюмени таксистов проверили на грубые нарушения закона

В Тюмени провели рейд по выявлению нелегальных мигрантов среди водителей такси
© Служба новостей «URA.RU»
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Нарушений миграционного законодательства силовики не выявили
Нарушений миграционного законодательства силовики не выявили Фото:

Госавтоинспекция Тюменской области совместно с миграционной службой провела рейд по выявлению незаконных мигрантов среди водителей такси. Об этом сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области».

«Нелегальных мигрантов, управляющих легковыми такси выявляли во время рейда у железнодорожного вокзала в Тюмени. Участвовали сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате операции грубых нарушений миграционного законодательства не выявили. В Госавтоинспекции добавили, что продолжат проводить подобные проверки.

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Госавтоинспекция Тюменской области совместно с миграционной службой провела рейд по выявлению незаконных мигрантов среди водителей такси. Об этом сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области». «Нелегальных мигрантов, управляющих легковыми такси выявляли во время рейда у железнодорожного вокзала в Тюмени. Участвовали сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы», — говорится в сообщении. Сообщается, что в результате операции грубых нарушений миграционного законодательства не выявили. В Госавтоинспекции добавили, что продолжат проводить подобные проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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