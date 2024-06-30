В Тюмени таксистов проверили на грубые нарушения закона

Нарушений миграционного законодательства силовики не выявили
Госавтоинспекция Тюменской области совместно с миграционной службой провела рейд по выявлению незаконных мигрантов среди водителей такси. Об этом сообщает telegram-канал «ГИБДД Тюменской области».
«Нелегальных мигрантов, управляющих легковыми такси выявляли во время рейда у железнодорожного вокзала в Тюмени. Участвовали сотрудники Госавтоинспекции и миграционной службы», — говорится в сообщении.
Сообщается, что в результате операции грубых нарушений миграционного законодательства не выявили. В Госавтоинспекции добавили, что продолжат проводить подобные проверки.
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