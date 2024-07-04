От детских шалостей до госнаграды: самые масштабные пранки Вована и Лексуса

Пранкеры Вован и Лексус получили госнаграды в Кремле

04 июля 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Российские пранкеры Вован и Лексус известны телефонными розыгрышами над зарубежными политиками и другими известными личностями Фото: Анна Майорова © URA.RU Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) 4 июля получили государственные награды в Кремле. Они известны тем, что организуют масштабные телефонные розыгрыши, жертвами которых становятся именитые зарубежные политики, в том числе и главы государств. Свои розыгрыши молодые люди называют «пранк-журналистикой». URA.RU вспоминает наиболее интересные и масштабные розыгрыши Вована и Лексуса. Вован и Лексус в офисе URA.RU в 2017 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Пранки после начала спецоперации на Украине После начала российской спецоперации на Украине пранки Вована и Лексуса были связаны с данной тематикой. При общении с зарубежными политиками и лидерами Столяров и Кузнецов старались развести их на откровения в контексте украинского конфликта. Порошенко давал советы Зеленскому, как вести конфликт с РФ В ноябре 2022 года пранкеры позвонили бывшему президенту Украины Петру Порошенко под видом экс-посла США в России Майкла Макфола. В ходе разговора Порошенко признался, что давал советы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по тому, как правильно вести военный конфликт с Россией. «В первые дни 2022 года я отправил Зеленскому конфиденциальное письмо. В нем я объясняю, насколько опасна Чернобыльская АЭС, и как мы должны закрыть ее. Также рассказал, как остановить возможную агрессию со стороны Белоруссии», — рассказал Петр Порошенко пранкерам. Он также сказалл, что Зеленский никак не реагировал на советы своего предшественника. Вован и Лексус в 2022 году на форуме «Знание» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Звонок в Совет по права человека ООН В начале 2023 года Вован и Лексус позвонили в Совет по правам человека при ООН. Они рассказали о якобы случае насилия российского военного над украинским пленным солдатом. Эту историю они выдумали, чтобы посмотреть, как будет действовать Совет. Алексей Столяров признался, что словам пранкеров поверили сразу и даже не стали перепроверять информацию, чтобы удостовериться в ее правдивости. США заставляют делать Украину грязную работу Через месяц пранкеры заявили о новом телефонном розыгрыше. На этот раз они сами представились бывшим украинским президентом Петром Порошенко и позвонили экс-министру обороны США Марку Эсперу. Тот рассказал, что Украина делает такую грязную работу, которой не хотели бы заниматься в самом Пентагоне. Также в Минобороны США выразили обеспокоенность расширяющимся влиянием РФ в мире. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) (на заднем плане) и Алексей Столяров (Лексус) (на переднем плане) во время интервью в 2017 году Фото: Анна Майорова © URA.RU Вашингтон принимает решения по конфликту на Украине Далее Вован и Лексус позвонили экс-министру иностранных дел Великобритании Уильяму Хейгу. Причем они вновь представились Порошенко. Бывший британский министр тогда заявил, что США принимают все основные решения по конфликту на Украине. Великобритания также согласует все свои решения с американской стороной, уточнил Хейг. Минские соглашения были обманом Следующий розыгрыш был организован над бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. Он рассказал пранкерам, что Минские соглашения изначально были приняты только для того, чтобы дать Киеву возможность накопить свои силы. Столяров и Кузнецов вновь для пранка использовали личину Порошенко. Пранкеры выпустили свою книгу «По ком звонит телефон» Фото: Анна Майорова © URA.RU Запад устал от конфликта на Украине Новость по теме Кто такие Вован и Лексус, регулярно разыгрывающие западных политиков Еще одной жертвой пранка со стороны Столярова и Кузнецова стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Российские собеседники вели с ней переговоры от лица Африканского союза. Мелони заявила, что западные государства устали от конфликта на Украине. Она призвала найти выход из ситуации. Уже после того, как пранк вскрылся, она заявила, что якобы изначально понимала, что разговаривает с пранкерами. Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак отчитал Мелони после пранка Вована и Лексуса. Певица Наргиз спонсировала ВСУ Помимо зарубежных политиков пранкеры также разыгрывали и россиян. Одной из жертв, например, стала российская певица Наргиз Закирова. Она в разговоре с телефонными шутниками призналась в спонсировании ВСУ, а также в желании набить тату с изображением идеолога Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ) Степана Бандеры. В разговоре с певицей пранкеры представились экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко. Украинцы должны идти в бой ради Байдена Еще один пранк Вована и Лексуса проходил над бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон. Она призвала украинцев идти в бой ради победы действующего главы США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в стране. Пранкеры вновь разыгрывали от лица Порошенко. Фото: Анна Майорова © URA.RU Ранние пранки Вована и Лексуса Глава Еврокомиссии отругал Трампа в разговоре с «Пашиняном» В 2018 году российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов разыграли на тот момент главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Тот думал, что разговаривает с новоизбранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тогда Юнкер заявил, что считает российского президента своим лучшим другом. Также он рассказал, что, по его мнению, Дональд Трамп, который возглавлял США на тот период, не понимает, что происходит в мире. Макрон пообещал «Зеленскому» наладить отношения с Россией Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Франции Эмманюэля Макрона, поговорив с ним от лица только на тот момент только избранного президента Украины Владимира Зеленского. Запись телефонного розыгрыша пранкеры опубликовали в своих соцсетях. Французский лидер поздравил «украинского коллегу» с победой и поддержал его в стремлении наладить диалог с Россией. Тогда Макрон пообещал сделать от себя все возможное, в рамках Минских соглашений. Фото: Алексей Колчин © URA.RU Более ранние розыгрыши В 2016 году пранкеры позвонили экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву и извинились от имени режиссера Никиты Михалкова за его призыв осудить перестройку и самого Горбачева. В июне 2014 года Вован разыграл президента Белоруссии Александра Лукашенко, представившись сыном бывшего украинского президента Виктора Януковича. Тогда пранкеры попросили Лукашенко предоставить политическое убежище после переворота на Украине. Тогда белорусский глава заявил, что Янукович не является беженцем. Это только часть пранков от Вована и Лексуса. Они проводили розыгрыши также над турецким президентом Реджепом Эрдоганом, киевским главой Виталием Кличко, британским певцом Элтоном Джоном и многими другими. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) 4 июля получили государственные награды в Кремле. Они известны тем, что организуют масштабные телефонные розыгрыши, жертвами которых становятся именитые зарубежные политики, в том числе и главы государств. Свои розыгрыши молодые люди называют «пранк-журналистикой». URA.RU вспоминает наиболее интересные и масштабные розыгрыши Вована и Лексуса. После начала российской спецоперации на Украине пранки Вована и Лексуса были связаны с данной тематикой. При общении с зарубежными политиками и лидерами Столяров и Кузнецов старались развести их на откровения в контексте украинского конфликта. В ноябре 2022 года пранкеры позвонили бывшему президенту Украины Петру Порошенко под видом экс-посла США в России Майкла Макфола. В ходе разговора Порошенко признался, что давал советы украинскому лидеру Владимиру Зеленскому по тому, как правильно вести военный конфликт с Россией. «В первые дни 2022 года я отправил Зеленскому конфиденциальное письмо. В нем я объясняю, насколько опасна Чернобыльская АЭС, и как мы должны закрыть ее. Также рассказал, как остановить возможную агрессию со стороны Белоруссии», — рассказал Петр Порошенко пранкерам. Он также сказалл, что Зеленский никак не реагировал на советы своего предшественника. В начале 2023 года Вован и Лексус позвонили в Совет по правам человека при ООН. Они рассказали о якобы случае насилия российского военного над украинским пленным солдатом. Эту историю они выдумали, чтобы посмотреть, как будет действовать Совет. Алексей Столяров признался, что словам пранкеров поверили сразу и даже не стали перепроверять информацию, чтобы удостовериться в ее правдивости. Через месяц пранкеры заявили о новом телефонном розыгрыше. На этот раз они сами представились бывшим украинским президентом Петром Порошенко и позвонили экс-министру обороны США Марку Эсперу. Тот рассказал, что Украина делает такую грязную работу, которой не хотели бы заниматься в самом Пентагоне. Также в Минобороны США выразили обеспокоенность расширяющимся влиянием РФ в мире. Далее Вован и Лексус позвонили экс-министру иностранных дел Великобритании Уильяму Хейгу. Причем они вновь представились Порошенко. Бывший британский министр тогда заявил, что США принимают все основные решения по конфликту на Украине. Великобритания также согласует все свои решения с американской стороной, уточнил Хейг. Следующий розыгрыш был организован над бывшим президентом Франции Франсуа Олландом. Он рассказал пранкерам, что Минские соглашения изначально были приняты только для того, чтобы дать Киеву возможность накопить свои силы. Столяров и Кузнецов вновь для пранка использовали личину Порошенко. Еще одной жертвой пранка со стороны Столярова и Кузнецова стала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Российские собеседники вели с ней переговоры от лица Африканского союза. Мелони заявила, что западные государства устали от конфликта на Украине. Она призвала найти выход из ситуации. Уже после того, как пранк вскрылся, она заявила, что якобы изначально понимала, что разговаривает с пранкерами. Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак отчитал Мелони после пранка Вована и Лексуса. Помимо зарубежных политиков пранкеры также разыгрывали и россиян. Одной из жертв, например, стала российская певица Наргиз Закирова. Она в разговоре с телефонными шутниками призналась в спонсировании ВСУ, а также в желании набить тату с изображением идеолога Организации украинских националистов (экстремистская организация, запрещена в РФ) Степана Бандеры. В разговоре с певицей пранкеры представились экс-министром культуры Украины Александром Ткаченко. Еще один пранк Вована и Лексуса проходил над бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон. Она призвала украинцев идти в бой ради победы действующего главы США Джо Байдена на предстоящих президентских выборах в стране. Пранкеры вновь разыгрывали от лица Порошенко. В 2018 году российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов разыграли на тот момент главу Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера. Тот думал, что разговаривает с новоизбранным премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Тогда Юнкер заявил, что считает российского президента своим лучшим другом. Также он рассказал, что, по его мнению, Дональд Трамп, который возглавлял США на тот период, не понимает, что происходит в мире. Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли президента Франции Эмманюэля Макрона, поговорив с ним от лица только на тот момент только избранного президента Украины Владимира Зеленского. Запись телефонного розыгрыша пранкеры опубликовали в своих соцсетях. Французский лидер поздравил «украинского коллегу» с победой и поддержал его в стремлении наладить диалог с Россией. Тогда Макрон пообещал сделать от себя все возможное, в рамках Минских соглашений. В 2016 году пранкеры позвонили экс-президенту СССР Михаилу Горбачеву и извинились от имени режиссера Никиты Михалкова за его призыв осудить перестройку и самого Горбачева. В июне 2014 года Вован разыграл президента Белоруссии Александра Лукашенко, представившись сыном бывшего украинского президента Виктора Януковича. Тогда пранкеры попросили Лукашенко предоставить политическое убежище после переворота на Украине. Тогда белорусский глава заявил, что Янукович не является беженцем. Это только часть пранков от Вована и Лексуса. Они проводили розыгрыши также над турецким президентом Реджепом Эрдоганом, киевским главой Виталием Кличко, британским певцом Элтоном Джоном и многими другими.