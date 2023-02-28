28 февраля 2023

Вован и Лексус заставили экс-главу МИД Британии раскрыть истинную роль США на Украине

Экс-глава МИД Британии Хейг: основные решения в конфликте на Украине принимают США
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Уильям Хейг признался Вовану и Лексусу, что политика Британии зависима от решений США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Основные решения в вопросах украинского конфликта принимаются Вашингтоном. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Пранкеры Лексус и Вован связались с экс-главой британского МИД от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. «Великобритания не изменит свою политику, не согласовав все с США. То есть основные решения все еще принимаются в Вашингтоне», — рассказал Уильям Хейг, передает RT. По его словам, это «единственная причина», по которой президент Украины Владимир Зеленский посещал США в декабре.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев сам определяет, как ему действовать в конфликте с РФ, передает «Федеральное агентство новостей». Также экс-министр обороны США Марк Эспер в ходе беседы Лексуса и Вована заявил, что украинцы в конфликте «делают грязную работу», за которую не хотят браться США.

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Основные решения в вопросах украинского конфликта принимаются Вашингтоном. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Пранкеры Лексус и Вован связались с экс-главой британского МИД от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. «Великобритания не изменит свою политику, не согласовав все с США. То есть основные решения все еще принимаются в Вашингтоне», — рассказал Уильям Хейг, передает RT. По его словам, это «единственная причина», по которой президент Украины Владимир Зеленский посещал США в декабре. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев сам определяет, как ему действовать в конфликте с РФ, передает «Федеральное агентство новостей». Также экс-министр обороны США Марк Эспер в ходе беседы Лексуса и Вована заявил, что украинцы в конфликте «делают грязную работу», за которую не хотят браться США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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