Основные решения в вопросах украинского конфликта принимаются Вашингтоном. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).
Пранкеры Лексус и Вован связались с экс-главой британского МИД от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. «Великобритания не изменит свою политику, не согласовав все с США. То есть основные решения все еще принимаются в Вашингтоне», — рассказал Уильям Хейг, передает RT. По его словам, это «единственная причина», по которой президент Украины Владимир Зеленский посещал США в декабре.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев сам определяет, как ему действовать в конфликте с РФ, передает «Федеральное агентство новостей». Также экс-министр обороны США Марк Эспер в ходе беседы Лексуса и Вована заявил, что украинцы в конфликте «делают грязную работу», за которую не хотят браться США.
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Основные решения в вопросах украинского конфликта принимаются Вашингтоном. Об этом заявил экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в ходе разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус). Пранкеры Лексус и Вован связались с экс-главой британского МИД от имени бывшего украинского лидера Петра Порошенко. «Великобритания не изменит свою политику, не согласовав все с США. То есть основные решения все еще принимаются в Вашингтоне», — рассказал Уильям Хейг, передает RT. По его словам, это «единственная причина», по которой президент Украины Владимир Зеленский посещал США в декабре. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев сам определяет, как ему действовать в конфликте с РФ, передает «Федеральное агентство новостей». Также экс-министр обороны США Марк Эспер в ходе беседы Лексуса и Вована заявил, что украинцы в конфликте «делают грязную работу», за которую не хотят браться США.