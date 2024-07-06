Тюменец сделал необычное предложение любимой на выставке «Россия». Фото

Тюменец Андрей на выставке «Россия» сделал предложение любимой на стенде региона

07 июля 2024 в 13:00 Размер текста - 17 +

Тюменец сделал своей любимой предложение спустя девять лет Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Москве на выставке «Россия» тюменец сделал предложение руки и сердца своей любимой. На стенде региона он включил подготовленный ролик. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Андрей и Катя осматривали международную выставку-форум на ВДНХ. На стенде Тюменской области девушку ждал сюрприз — на большом экране разместили ролик, который подготовил Андрей. В преддверии девятилетней годовщины он преподнес любимой кольцо и попросил стать его женой», — написал инфоцентр в telegram-канале. Посетители выставки, ставшие свидетелями этого события, от души поздравляли молодых людей. Знаковым стало то, что мужчина сделал предложение любимой в преддверии Дня семьи любви и верности. Андрей также подчеркнул, «когда как не в Год семьи создавать свою семью». Предложение мужчина решил сделать во время закрытия выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Кроме того, в этот день другая пара из области приняла участие в передаче огня Всероссийского семейного очага в павильоны республик. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве на выставке «Россия» тюменец сделал предложение руки и сердца своей любимой. На стенде региона он включил подготовленный ролик. Об этом сообщил инфоцентр правительства региона. «Андрей и Катя осматривали международную выставку-форум на ВДНХ. На стенде Тюменской области девушку ждал сюрприз — на большом экране разместили ролик, который подготовил Андрей. В преддверии девятилетней годовщины он преподнес любимой кольцо и попросил стать его женой», — написал инфоцентр в telegram-канале. Посетители выставки, ставшие свидетелями этого события, от души поздравляли молодых людей. Знаковым стало то, что мужчина сделал предложение любимой в преддверии Дня семьи любви и верности. Андрей также подчеркнул, «когда как не в Год семьи создавать свою семью». Предложение мужчина решил сделать во время закрытия выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Кроме того, в этот день другая пара из области приняла участие в передаче огня Всероссийского семейного очага в павильоны республик.