07 июля 2024

В Тюмени открыли движение по улице, которую перекрывали из-за ремонта теплосетей. Фото

В Тюмени спустя полтора месяца ремонтных работ открыли движение по Одесской
© Служба новостей «URA.RU»
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Движение было перекрыто из-за ремонта теплосетей
Движение было перекрыто из-за ремонта теплосетей Фото:

В Тюмени открыли движение по улице Одесской, которую перекрывали на полтора месяца из-за ремонта теплосетей. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Открыто движение транспорта по улице Одесской в Тюмени на участке от Харьковской до Дамбовской, здесь восстановлена дорожная разметка. Будьте внимательны!» — указано в сообщении ГИБДД.

Ранее URA.RU писало, что участок Одесской закрыли 18 мая. Работы планировали завершить 17 июня, однако сроки ремонта перенесли и продлили перекрытие дороги. 

Движение по дороге планировали открыть в середине июня
Движение по дороге планировали открыть в середине июня
Фото:

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В Тюмени открыли движение по улице Одесской, которую перекрывали на полтора месяца из-за ремонта теплосетей. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону. «Открыто движение транспорта по улице Одесской в Тюмени на участке от Харьковской до Дамбовской, здесь восстановлена дорожная разметка. Будьте внимательны!» — указано в сообщении ГИБДД. Ранее URA.RU писало, что участок Одесской закрыли 18 мая. Работы планировали завершить 17 июня, однако сроки ремонта перенесли и продлили перекрытие дороги. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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