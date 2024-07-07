Движение было перекрыто из-за ремонта теплосетей
В Тюмени открыли движение по улице Одесской, которую перекрывали на полтора месяца из-за ремонта теплосетей. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД по региону.
«Открыто движение транспорта по улице Одесской в Тюмени на участке от Харьковской до Дамбовской, здесь восстановлена дорожная разметка. Будьте внимательны!» — указано в сообщении ГИБДД.
Ранее URA.RU писало, что участок Одесской закрыли 18 мая. Работы планировали завершить 17 июня, однако сроки ремонта перенесли и продлили перекрытие дороги.
Движение по дороге планировали открыть в середине июня
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