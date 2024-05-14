14 мая 2024

В Тюмени автобусы изменят маршрут из-за перекрытой дороги. Фото

В Тюмени улицу Одесскую перекроют до 17 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени улицу Одесскую перекроют из-за ремонта трубопровода Фото:

В Тюмени улицу Одесскую закроют для проезда автомобилей на период с 18 мая по 17 июня из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщает telegram — канал «Тюмень. Администрация города». Там уточнили, что на время проведения работ маршруты автобусов № 1, №1д, №1к, №7, №41, №70, №76, №84 будут следовать в объезд перекрытого участка дороги.

«В период с 18 мая по 17 июня 2024 года в связи с выполнением работ по объекту „Участок трубопровода по ул. Дамбовской от 11П1 до 11П2“ на ул. Одесской в районе здания № 1 „г“ маршруты №№ 1, 1д, 1к, 7, 41, 70, 76, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка. Со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда», — указано в публикации telegram-канала «Тюмень. Администрация города».

Там добавили, что с актуальным расписанием общественного транспорта Тюмени пассажиры могут ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на сайте tgt72.ru. Также оно доступно в мобильном приложении «Тюменский транспорт» и на автобусных остановках.

Улицу Одесскую частично закроют для проезда до 17 июня
Улицу Одесскую частично закроют для проезда до 17 июня

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В Тюмени улицу Одесскую закроют для проезда автомобилей на период с 18 мая по 17 июня из-за ремонта трубопровода. Об этом сообщает telegram — канал «Тюмень. Администрация города». Там уточнили, что на время проведения работ маршруты автобусов № 1, №1д, №1к, №7, №41, №70, №76, №84 будут следовать в объезд перекрытого участка дороги. «В период с 18 мая по 17 июня 2024 года в связи с выполнением работ по объекту „Участок трубопровода по ул. Дамбовской от 11П1 до 11П2“ на ул. Одесской в районе здания № 1 „г“ маршруты №№ 1, 1д, 1к, 7, 41, 70, 76, 84 будут следовать в объезд перекрытого участка. Со всеми существующими остановочными пунктами по маршруту объезда», — указано в публикации telegram-канала «Тюмень. Администрация города». Там добавили, что с актуальным расписанием общественного транспорта Тюмени пассажиры могут ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на сайте tgt72.ru. Также оно доступно в мобильном приложении «Тюменский транспорт» и на автобусных остановках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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