13 июля 2024
12 июля 2024

Объем продаж в Тюменской области вырос почти на 20%

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменская область находится на 12 месте среди регионов РФ по количеству трат на душу населения
Тюменская область находится на 12 месте среди регионов РФ по количеству трат на душу населения Фото:

Объем продаж товаров в Тюменской области за январь-март 2024 года составил 151,4 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из информации о социально-экономической ситуации в регионе.

«За январь-март 2024 года населению продано товаров на сумму 151,4 миллиарда рублей. Это 118,0% к январю-марту 2023 года в сопоставимых ценах», — написано в документе, размещенном на сайте правительства.

На одного человека в регионе пришлись покупки на 93,9 тысяч рублей. По этому показателю Тюменская область находится на 12 месте среди регионов России.

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Объем продаж товаров в Тюменской области за январь-март 2024 года составил 151,4 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из информации о социально-экономической ситуации в регионе. «За январь-март 2024 года населению продано товаров на сумму 151,4 миллиарда рублей. Это 118,0% к январю-марту 2023 года в сопоставимых ценах», — написано в документе, размещенном на сайте правительства. На одного человека в регионе пришлись покупки на 93,9 тысяч рублей. По этому показателю Тюменская область находится на 12 месте среди регионов России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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