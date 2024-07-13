Объем продаж в Тюменской области вырос почти на 20%

Тюменская область находится на 12 месте среди регионов РФ по количеству трат на душу населения
Объем продаж товаров в Тюменской области за январь-март 2024 года составил 151,4 миллиарда рублей. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2023 года, следует из информации о социально-экономической ситуации в регионе.
«За январь-март 2024 года населению продано товаров на сумму 151,4 миллиарда рублей. Это 118,0% к январю-марту 2023 года в сопоставимых ценах», — написано в документе, размещенном на сайте правительства.
На одного человека в регионе пришлись покупки на 93,9 тысяч рублей. По этому показателю Тюменская область находится на 12 месте среди регионов России.
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