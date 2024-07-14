Власти попросили добровольцев помочь с тушением пожара в Краснодарском крае

В связи с пожаром в Краснодарском крае власти обратились к гражданам с просьбой о помощи. Особая потребность существует в добровольцах, управляющих квадроциклами и мотоциклами класса эндуро, для доставки воды в горные районы. Об этом написал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.
«Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. <…> Для подвоза воды в гору», — написал Яменсков в своем telegram-канале. По его словам, данный транспорт необходим для подвоза воды к месту пожара.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в Краснодарском крае возросла до 32 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС.
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В связи с пожаром в Краснодарском крае власти обратились к гражданам с просьбой о помощи. Особая потребность существует в добровольцах, управляющих квадроциклами и мотоциклами класса эндуро, для доставки воды в горные районы. Об этом написал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков. «Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. <…> Для подвоза воды в гору», — написал Яменсков в своем telegram-канале. По его словам, данный транспорт необходим для подвоза воды к месту пожара. Ранее сообщалось, что площадь пожара в Краснодарском крае возросла до 32 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС.