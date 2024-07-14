Власти попросили добровольцев помочь с тушением пожара в Краснодарском крае

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Пожар под Рефтинским. Свердловская область, дым, сгоревший лес, солнце, лесной пожар, лесные пожары, лес после пожара
В Краснодарском крае пожар распространился на 32 гектара Фото:

В связи с пожаром в Краснодарском крае власти обратились к гражданам с просьбой о помощи. Особая потребность существует в добровольцах, управляющих квадроциклами и мотоциклами класса эндуро, для доставки воды в горные районы. Об этом написал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков.

«Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. <…> Для подвоза воды в гору», — написал Яменсков в своем telegram-канале. По его словам, данный транспорт необходим для подвоза воды к месту пожара.

Ранее сообщалось, что площадь пожара в Краснодарском крае возросла до 32 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС.

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В связи с пожаром в Краснодарском крае власти обратились к гражданам с просьбой о помощи. Особая потребность существует в добровольцах, управляющих квадроциклами и мотоциклами класса эндуро, для доставки воды в горные районы. Об этом написал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков. «Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. <…> Для подвоза воды в гору», — написал Яменсков в своем telegram-канале. По его словам, данный транспорт необходим для подвоза воды к месту пожара. Ранее сообщалось, что площадь пожара в Краснодарском крае возросла до 32 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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