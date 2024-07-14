Власти попросили добровольцев помочь с тушением пожара в Краснодарском крае

14 июля 2024 в 22:47 Размер текста - 17 +

В Краснодарском крае пожар распространился на 32 гектара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В связи с пожаром в Краснодарском крае власти обратились к гражданам с просьбой о помощи. Особая потребность существует в добровольцах, управляющих квадроциклами и мотоциклами класса эндуро, для доставки воды в горные районы. Об этом написал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков. «Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. <…> Для подвоза воды в гору», — написал Яменсков в своем telegram-канале . По его словам, данный транспорт необходим для подвоза воды к месту пожара. Ранее сообщалось, что площадь пожара в Краснодарском крае возросла до 32 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В связи с пожаром в Краснодарском крае власти обратились к гражданам с просьбой о помощи. Особая потребность существует в добровольцах, управляющих квадроциклами и мотоциклами класса эндуро, для доставки воды в горные районы. Об этом написал заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков. «Нужны добровольцы только на квадроциклах и мотоциклах класса эндуро. <…> Для подвоза воды в гору», — написал Яменсков в своем telegram-канале. По его словам, данный транспорт необходим для подвоза воды к месту пожара. Ранее сообщалось, что площадь пожара в Краснодарском крае возросла до 32 гектаров. В Новороссийске введен режим ЧС.