В Тюмени на ремонт ДК «Строитель» потратят почти два миллиарда рублей

В Тюмени реконструируют ДК «Строитель» на улице Республики. На работы власти выделили около двух миллиардов рублей, однако сроки ремонта пока неизвестны. Об этом рассказала директор регионального департамента культуры Елена Майер.
«Сроки начала и окончания реконструкции здания ДНК „Строитель“ зависят от наличия финансовых средств в бюджете Тюменской области и сроков их выделения», — рассказала изданию РБК Тюмень Майер. В рамках реконструкции оборудуют хореографические и репетиционные здания.
ДК «Строитель» закрыли в 2023 году из-за протечки кровли. Все мероприятия были отменены. Коллектив дома культуры вынуждено переехал в другое здание.
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