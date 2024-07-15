В Кургане Александр Медведев, который, по информации инсайдеров, может занять должность директора департамента ЖКХ, может столкнуться с рядом критических задач на новом посту. Среди них: введение нового муниципального тарифа, контроль расходования средств МУП «Прометей» и решение проблем с канализацией в Восточном микрорайоне. Подробнее об вызовах, которые ждут нового руководителя — в материале URA.RU.
Введение нового муниципального тарифа за услуги ЖКХ
Первоочередной задачей Александра Медведева, в случае назначения на должность, как считают инсайдеры, станет утверждение нового муниципального тарифа на ЖКХ-услуги. «Ему предстоит проработать вопрос утверждения новых муниципальных тарифов на ЖКХ до Нового года. Ранее властями было решено вводить муниципальный тариф, чтобы были деньги на обслуживание домов. Чтобы были средства на ремонт крыш, подъездов. В целом на текущий ремонт», — сообщает инсайдер. Ранее мэрия Кургана сообщала, что планирует ограничить максимальный процент увеличения платы за ЖКХ, не допуская повышения тарифа управляющими компаниями более чем на 7%.
Проблема с канализацией-долгостроем в Восточном
Одной из серьезных инфраструктурных проблем, требующих немедленного решения, является подключение многоквартирных домов к центральной канализации в Восточном микрорайоне. Ранее в мэрии сообщали, что в Кургане не смогли подключить к центральной канализации многоквартирные дома в Восточном. Изначально завершить работы планировалось еще в конце 2020 года, затем сроки переносили. Чиновники мэрии не раз уточняли, что многоквартирные дома в Восточном будут подключены к канализации после того, как их жители примут на собраниях решение об организации работ и найдут подрядчика для подключения своего дома к общей системе канализации. Решать проблему из-за которой недовольны сотни курганцев придется, в том числе новому директору ДЖКХ.
Отслеживание деятельности и финансов управкомпании мэрии «Прометей»
Следующий важный аспект работы Медведева будет связан с контролем за расходованием финансов, выделенных проблемной управкомпании «Прометей». Правительство региона выделило 15 млн рублей на поддержку компании, а затем еще 50 млн рублей. В 2023 году мэрия передала «Прометею» жилой фонд из десятков домов, от которого отказывались другие управкомпании. Он включает старые дома и бывшие общежития, где существует множество коммунальных проблем. При этом ответственность за УК несет и директор департамента ЖКХ.
Также сейчас в отношении компании инициирована проверка в отношении расходования средств региональной субсидии, выделенной из областного бюджета. При этом источники отмечают, что в начальный период работы Медведева его заместитель, Дина Баева, окажет поддержку в контроле за данными процессами и поможет адаптироваться новому руководителю к непростым задачам.
Ранее URA.RU писало, что экс-директор фонда капремонта Александр Медведев, по данным политинсайдеров агентства, будет назначен на пост директора департамента ЖКХ мэрии Кургана. По их данным, сейчас он ожидает согласования своей кандидатуры на новый пост.
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