Зеленский допустил переговоры с Путиным: главное об СВО к вечеру 21 июля

Зеленский допустил возможность переговоров с Путиным

21 июля 2024 в 21:26 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский готов к началу урегулирования ситуации на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. В это же время Вооруженные силы РФ установили контроль над двумя населенными пунктами — Розовкой и Нижним Песчаным. URA.RU приводит главные новости о специальной военной операции на Украине к вечеру 21 июля. Зеленский готов к переговорам с Путиным Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на предыдущий запрет на такие контакты. Он заявил, что если будет готов мирный план и Москва будет готова обсуждать его, то Украина будет готова говорить с российскими представителями, неважно, будет ли это сам Путин или кто-то другой, «лишь бы достичь мира». По словам бывшего посла США на Украине Джона Хербста, Зеленский пошел на это из-за тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США. Председатель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также заявил, что украинский лидер осознает необходимость начать переговоры с Россией, чтобы сохранить свой режим, и боится, что может не успеть перенести столицу из Киева во Львов. ВС РФ перехватили переговоры военных ВСУ об убийстве мирных жителей ВС РФ перехватили переговоры военнослужащих ВСУ, в которых обсуждалось убийство мирных жителей в Красногоровке. Согласно расшифровке радиоперехвата, украинские военные с позывными «Терен» и «Абрикос» планировали открыть огонь по гражданскому населению, если те слишком близко подойдут к их позициям. Красногоровка близка к освобождению Операция по освобождению Красногоровки близится к завершению. Основная проблема — высокая плотность мирного населения и отсутствие гуманитарных коридоров со стороны ВСУ, что требует особой осторожности. Был зафиксирован инцидент с ударом FPV-дрона ВСУ по гражданскому автомобилю, но мирные жители были своевременно спасены, передает Пятый канал. Атака беспилотников Ночью российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ над Белгородской областью и перехватили пять БПЛА в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. ВС РФ освободили Розовку и Песчаное Нижнее Российские военные взяли под контроль населенные пункты Розовка в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Атака на Крым Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили две высокоточные ракеты ATACMS над Херсонской областью, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Осколки упали вдали от населенных пунктов, без жертв и пострадавших. ВСУ попали в окружение В поселке Нью-Йорк в ДНР российские войска окружили около двух батальонов ВСУ. Российские штурмовые отряды продвинулись на восточные окраины Нью-Йорка, зайдя в тыл украинской обороны, которая не менялась с 2014 года. Россияне отбили у ВСУ террикон Южной шахты и расширили контроль над поселком Дружба. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным. В это же время Вооруженные силы РФ установили контроль над двумя населенными пунктами — Розовкой и Нижним Песчаным. URA.RU приводит главные новости о специальной военной операции на Украине к вечеру 21 июля. Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией, несмотря на предыдущий запрет на такие контакты. Он заявил, что если будет готов мирный план и Москва будет готова обсуждать его, то Украина будет готова говорить с российскими представителями, неважно, будет ли это сам Путин или кто-то другой, «лишь бы достичь мира». По словам бывшего посла США на Украине Джона Хербста, Зеленский пошел на это из-за тяжелой ситуации на фронте и политической неопределенности в США. Председатель общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также заявил, что украинский лидер осознает необходимость начать переговоры с Россией, чтобы сохранить свой режим, и боится, что может не успеть перенести столицу из Киева во Львов. ВС РФ перехватили переговоры военнослужащих ВСУ, в которых обсуждалось убийство мирных жителей в Красногоровке. Согласно расшифровке радиоперехвата, украинские военные с позывными «Терен» и «Абрикос» планировали открыть огонь по гражданскому населению, если те слишком близко подойдут к их позициям. Операция по освобождению Красногоровки близится к завершению. Основная проблема — высокая плотность мирного населения и отсутствие гуманитарных коридоров со стороны ВСУ, что требует особой осторожности. Был зафиксирован инцидент с ударом FPV-дрона ВСУ по гражданскому автомобилю, но мирные жители были своевременно спасены, передает Пятый канал. Ночью российские силы противовоздушной обороны успешно уничтожили три беспилотных летательных аппарата ВСУ над Белгородской областью и перехватили пять БПЛА в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Розовка в Луганской Народной Республике и Песчаное Нижнее в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны. Российские системы противовоздушной обороны успешно сбили две высокоточные ракеты ATACMS над Херсонской областью, сообщил глава региона Владимир Сальдо. Осколки упали вдали от населенных пунктов, без жертв и пострадавших. В поселке Нью-Йорк в ДНР российские войска окружили около двух батальонов ВСУ. Российские штурмовые отряды продвинулись на восточные окраины Нью-Йорка, зайдя в тыл украинской обороны, которая не менялась с 2014 года. Россияне отбили у ВСУ террикон Южной шахты и расширили контроль над поселком Дружба.