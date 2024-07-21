Батальоны ВСУ попали в окружение под Нью-Йорком

Батальоны ВСУ попали в окружение под поселком Нью-Йорк в ДНР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Российские войска вышли в тыл оборонительным рубежам ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В поселке Нью-Йорк в ДНР попали в окружение порядка двух батальонов ВСУ. Об это сообщили российские военкоры со ссылкой на данные с передовой.

«За последние дни российские штурмовые отряды, продолжая бои в центральной части Нью-Йорка, продвинулись на его восточных окраинах, выйдя в тыл оборонительным рубежам ВСУ, обращенным к Горловке», — пишет «Российская газета» со ссылкой на telegram-канал «Повернутые на Z войне». Эти позиции украинских войск оставались неизменными с 2014 года.

Уточняется, что российские военные отбили у ВСУ террикон Южной шахты. Также солдаты расширили контроль над поселком Дружба.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склад ВСУ. На складе хранилось до 400 тонн боеприпасов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Нью-Йорк в ДНР попали в окружение порядка двух батальонов ВСУ. Об это сообщили российские военкоры со ссылкой на данные с передовой. «За последние дни российские штурмовые отряды, продолжая бои в центральной части Нью-Йорка, продвинулись на его восточных окраинах, выйдя в тыл оборонительным рубежам ВСУ, обращенным к Горловке», — пишет «Российская газета» со ссылкой на telegram-канал «Повернутые на Z войне». Эти позиции украинских войск оставались неизменными с 2014 года. Уточняется, что российские военные отбили у ВСУ террикон Южной шахты. Также солдаты расширили контроль над поселком Дружба. Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склад ВСУ. На складе хранилось до 400 тонн боеприпасов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...