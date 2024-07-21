В поселке Нью-Йорк в ДНР попали в окружение порядка двух батальонов ВСУ. Об это сообщили российские военкоры со ссылкой на данные с передовой.
«За последние дни российские штурмовые отряды, продолжая бои в центральной части Нью-Йорка, продвинулись на его восточных окраинах, выйдя в тыл оборонительным рубежам ВСУ, обращенным к Горловке», — пишет «Российская газета» со ссылкой на telegram-канал «Повернутые на Z войне». Эти позиции украинских войск оставались неизменными с 2014 года.
Уточняется, что российские военные отбили у ВСУ террикон Южной шахты. Также солдаты расширили контроль над поселком Дружба.
Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также склад ВСУ. На складе хранилось до 400 тонн боеприпасов.
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