20 июля 2024

Бойцы ВС РФ перехватили переговоры ВСУ об убийстве мирных жителей

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Солдаты ВСУ осознанно убивают мирных жителей Украины, следует из радиоперехвата
Солдаты ВСУ осознанно убивают мирных жителей Украины, следует из радиоперехвата Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные совершили радиоперехват переговоров подразделений военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады выявили обсуждения солдатами противника стрельбы по мирным жителям Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ

«Боевики ВСУ свободно обсуждают целенаправленный огонь по мирным жителям в Красногоровке», — сообщили РИА Новости со ссылкой на предоставленную ведомством текстовую расшифровку радиоперехвата. Согласно перехваченным переговорам солдат противника, военный имеющий позывной «Терен» обратился к «Абрикосу», сообщив о замеченных гражданских, на что собеседник сказал их ликвидировать. «Значит, слушай, „Терен“. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» — заявил украинский боевик, называющий себя «Абрикосом».

Ранее сообщалось, что украинские военные совершили более 50 преступлений в Харьковской области. Среди зафиксированных эпизодов преступлений наемников ВСУ упоминаются мародерство, незаконные конфискации имущества, сексуальное насилие и похищения.

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Российские военные совершили радиоперехват переговоров подразделений военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады выявили обсуждения солдатами противника стрельбы по мирным жителям Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ «Боевики ВСУ свободно обсуждают целенаправленный огонь по мирным жителям в Красногоровке», — сообщили РИА Новости со ссылкой на предоставленную ведомством текстовую расшифровку радиоперехвата. Согласно перехваченным переговорам солдат противника, военный имеющий позывной «Терен» обратился к «Абрикосу», сообщив о замеченных гражданских, на что собеседник сказал их ликвидировать. «Значит, слушай, „Терен“. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» — заявил украинский боевик, называющий себя «Абрикосом». Ранее сообщалось, что украинские военные совершили более 50 преступлений в Харьковской области. Среди зафиксированных эпизодов преступлений наемников ВСУ упоминаются мародерство, незаконные конфискации имущества, сексуальное насилие и похищения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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