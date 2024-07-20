Российские военные совершили радиоперехват переговоров подразделений военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады выявили обсуждения солдатами противника стрельбы по мирным жителям Красногоровки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ
«Боевики ВСУ свободно обсуждают целенаправленный огонь по мирным жителям в Красногоровке», — сообщили РИА Новости со ссылкой на предоставленную ведомством текстовую расшифровку радиоперехвата. Согласно перехваченным переговорам солдат противника, военный имеющий позывной «Терен» обратился к «Абрикосу», сообщив о замеченных гражданских, на что собеседник сказал их ликвидировать. «Значит, слушай, „Терен“. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» — заявил украинский боевик, называющий себя «Абрикосом».
Ранее сообщалось, что украинские военные совершили более 50 преступлений в Харьковской области. Среди зафиксированных эпизодов преступлений наемников ВСУ упоминаются мародерство, незаконные конфискации имущества, сексуальное насилие и похищения.
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