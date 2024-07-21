ВС РФ сбили две ракеты ATACMS, которыми ВСУ пытались атаковать Крым

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ВСУ пытались атаковать Крым ATACMS Фото:
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Российские системы ПВО успешно отразили ракетный удар по Крыму, сбив две высокоточные ракеты ATACMS. Инцидент произошел утром в небе над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо.

«Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью», — отметил Сальдо в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, и в результате инцидента не было зафиксировано жертв или пострадавших.

Ранее российские ПВО сбили за сутки шесть ракет ATACMS. По словам Минобороны РФ, также перехвачены две управляемые авиабомбы HAMMER и семь реактивных снарядов HIMARS, передает RT.

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Российские системы ПВО успешно отразили ракетный удар по Крыму, сбив две высокоточные ракеты ATACMS. Инцидент произошел утром в небе над Херсонской областью. Об этом сообщил губернатор Херсонщины Владимир Сальдо. «Российская ПВО утром сбила две высокоточные ракеты ATACMS в небе над Херсонской областью», — отметил Сальдо в своем telegram-канале. Он также подчеркнул, что осколки снарядов упали вдали от населенных пунктов, и в результате инцидента не было зафиксировано жертв или пострадавших. Ранее российские ПВО сбили за сутки шесть ракет ATACMS. По словам Минобороны РФ, также перехвачены две управляемые авиабомбы HAMMER и семь реактивных снарядов HIMARS, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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