В Челябинске на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова до 10 августа изменили приоритетность движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, теперь поворот с проспекта на улицу и с улицы на проспект — станут главной дорогой.
«Меняется приоритетность движения на Краснопольском проспекте. До 10 августа поворот с Краснопольского проспекта на улицу Александра Шмакова и поворот с улицы Александра Шмакова на Краснопольский проспект — станут главной дорогой», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.
Такое решение в городской администрации объяснили изменившейся интенсивностью движения на пересечении. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения при пересечении этого перекрестка.
На пересечении Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова временно изменили приоритетность движения
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В Челябинске на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова до 10 августа изменили приоритетность движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, теперь поворот с проспекта на улицу и с улицы на проспект — станут главной дорогой. «Меняется приоритетность движения на Краснопольском проспекте. До 10 августа поворот с Краснопольского проспекта на улицу Александра Шмакова и поворот с улицы Александра Шмакова на Краснопольский проспект — станут главной дорогой», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Такое решение в городской администрации объяснили изменившейся интенсивностью движения на пересечении. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения при пересечении этого перекрестка.