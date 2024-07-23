В Челябинске на Краснопольском проспекте второстепенная дорога станет главной. Карта

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Надписи и знаки. Ханты-Мансийск, знаки, главная дорога
В Челябинске изменят приоритетность движения на перекрестке Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова Фото:

В Челябинске на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова до 10 августа изменили приоритетность движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, теперь поворот с проспекта на улицу и с улицы на проспект — станут главной дорогой.

«Меняется приоритетность движения на Краснопольском проспекте. До 10 августа поворот с Краснопольского проспекта на улицу Александра Шмакова и поворот с улицы Александра Шмакова на Краснопольский проспект — станут главной дорогой», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска.

Такое решение в городской администрации объяснили изменившейся интенсивностью движения на пересечении. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения при пересечении этого перекрестка.

На пересечении Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова временно изменили приоритетность движения
На пересечении Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова временно изменили приоритетность движения

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В Челябинске на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова до 10 августа изменили приоритетность движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, теперь поворот с проспекта на улицу и с улицы на проспект — станут главной дорогой. «Меняется приоритетность движения на Краснопольском проспекте. До 10 августа поворот с Краснопольского проспекта на улицу Александра Шмакова и поворот с улицы Александра Шмакова на Краснопольский проспект — станут главной дорогой», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Такое решение в городской администрации объяснили изменившейся интенсивностью движения на пересечении. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения при пересечении этого перекрестка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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