В Челябинске на Краснопольском проспекте второстепенная дорога станет главной. Карта

23 июля 2024 в 18:19 Размер текста - 17 +

В Челябинске изменят приоритетность движения на перекрестке Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Челябинске на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова до 10 августа изменили приоритетность движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, теперь поворот с проспекта на улицу и с улицы на проспект — станут главной дорогой. «Меняется приоритетность движения на Краснопольском проспекте. До 10 августа поворот с Краснопольского проспекта на улицу Александра Шмакова и поворот с улицы Александра Шмакова на Краснопольский проспект — станут главной дорогой», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Такое решение в городской администрации объяснили изменившейся интенсивностью движения на пересечении. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения при пересечении этого перекрестка. На пересечении Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова временно изменили приоритетность движения Карта: пресс-служба администрации Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске на пересечении Краснопольского проспекта и улицы Александра Шмакова до 10 августа изменили приоритетность движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, теперь поворот с проспекта на улицу и с улицы на проспект — станут главной дорогой. «Меняется приоритетность движения на Краснопольском проспекте. До 10 августа поворот с Краснопольского проспекта на улицу Александра Шмакова и поворот с улицы Александра Шмакова на Краснопольский проспект — станут главной дорогой», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Челябинска. Такое решение в городской администрации объяснили изменившейся интенсивностью движения на пересечении. Водителей просят быть внимательными и учитывать введенные изменения при пересечении этого перекрестка.