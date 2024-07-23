Художники со всей страны распишут тюменские стены в рамках фестиваля «Морфология улиц»
В Тюмени проходит фестиваль уличного искусства «Морфология улиц». До 10 августа художники со всей страны распишут стены городских зданий, создадут муралы и мозаики. О том, где уже в городских пространствах созданы масштабные арты в рамках фестиваля — в фоторепортаже URA.RU.
Московская выпускница Британской высшей школы дизайна Антония Лев создала работу о нежных и ласковых отношениях с окружающей средой. Граффити «Ласка» находится по адресу Сакко, 32.
Рядом расположился арт челябинского художника 5307 (настоящее имя Валентин Бобров). Отличительный почерк мастера — абстрактная живопись на заброшенных зданиях.
Еще одна работа, посвященная взаимоотношениям с внешним миром создана питерской художницей NADYA.O и называется «Проблема с коадаптацией» находится она у гостиницы «Нефтяник».
О том, как человек защищается в мире, пофантазировал уличный художник из Москвы Никита Ходак. Его работа в стиле urban contemporary art «Оболочка» находится на стене дома по адресу 50 лет Октября, 62.
Еще одна художница из Санкт-Петербурга — Любовь Скорлупова (настоящее имя Александра Мельникова) на тюменской стене создала мозаичный арт «Так тихо, что хочется шептать». Адрес — Герцена, 80.
Безымянный мурал-тотем появился на здании по улице Северная, 11. Авторы — команда «Айфо» из Екатеринбурга.
Рядом, по адресу Северная, 9 находится еще один арт подольского художника Kreemos (настоящее имя Роман Саломатин). Его работа «Смешанные чувства» созданы в использованием геометрической абстракции и применением типографики.
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