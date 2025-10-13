В Тюмени электросамокаты уйдут на зимовку: когда

В 2024 году самокаты убрали к 25 октября
В Тюмени сезон электросамокатов закончится с наступлением сильных ночных заморозков и образованием наледи. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе кикшеринговой компании «МТС Юрент».
«Ориентируемся на прогноз погоды. Как только погода изменится и станет небезопасной для поездок (сильные ночные заморозки и, как следствие, наледь) — будем уходить на зимовку», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
В 2024 году самокаты убрали к 25 октября. А прокатный сезон закончился чуть раньше — 15 октября.
