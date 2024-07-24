В ЯНАО перекроют движение из-за крестного хода в честь Крещения Руси

В Ноябрьске (ЯНАО) 28 июля перекроют движение для транспорта из-за проведения крестного хода, посвященного Дню Крещения Руси и Дню обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«В 10:30 к поклонному кресту православные пойдут крестным ходом. Маршрут движения следующий — от храма Архистратига Михаила по улице Холмогорской, далее на улицу Шевченко и Муравленко, по дороге в сторону аэропорта», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. По пути следования верующих будут сопровождать автобусы, которые вернут участников мероприятия в город.
Возле поклонного креста будет проведен праздничный молебен. Движения транспорта возобновят сразу после окончания крестного хода.
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