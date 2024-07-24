24 июля 2024

В ЯНАО перекроют движение из-за крестного хода в честь Крещения Руси

В Ноябрьске закроют движение транспорта из-за крестного хода 28 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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Крестный ход пройдет 28 июля
Крестный ход пройдет 28 июля Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) 28 июля перекроют движение для транспорта из-за проведения крестного хода, посвященного Дню Крещения Руси и Дню обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В 10:30 к поклонному кресту православные пойдут крестным ходом. Маршрут движения следующий — от храма Архистратига Михаила по улице Холмогорской, далее на улицу Шевченко и Муравленко, по дороге в сторону аэропорта», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. По пути следования верующих будут сопровождать автобусы, которые вернут участников мероприятия в город.

Возле поклонного креста будет проведен праздничный молебен. Движения транспорта возобновят сразу после окончания крестного хода.

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В Ноябрьске (ЯНАО) 28 июля перекроют движение для транспорта из-за проведения крестного хода, посвященного Дню Крещения Руси и Дню обретения мощей преподобного Серафима Саровского. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. «В 10:30 к поклонному кресту православные пойдут крестным ходом. Маршрут движения следующий — от храма Архистратига Михаила по улице Холмогорской, далее на улицу Шевченко и Муравленко, по дороге в сторону аэропорта», — рассказали в официальном telegram-канале администрации Ноябрьска. По пути следования верующих будут сопровождать автобусы, которые вернут участников мероприятия в город. Возле поклонного креста будет проведен праздничный молебен. Движения транспорта возобновят сразу после окончания крестного хода.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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