Израиль готов к полномасштабной войне с Ливаном: каким был удар «Хезболлы». Фоторепортаж

Израиль пригрозил Ливану полноценной войной после обстрела Голанских высот

28 июля 2024 в 01:26 Размер текста - 17 +

В месте падения снаряда помощь пострадавшим оказывают солдаты и экстренные службы Фото: EPA/TASS Удар по деревне Мадждаль-Шамс на контролируемой Израилем территории усилил вероятность полномасштабной войны между еврейским государством, движением «Хезболла» и Ливаном. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац. По словам министра, «действия Хезболлы нарушили все красные линии и должны получить равноценный ответ». Израильские журналисты сообщают, что в результате ракетного удара по спортивной площадке умерли 10 человек, среди погибших — дети, еще более 30 местных жителей получили ранения. О том, что в данный момент творится на территории, подвергшейся обстрелу — в фоторепортаже URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Удар по деревне Мадждаль-Шамс на контролируемой Израилем территории усилил вероятность полномасштабной войны между еврейским государством, движением «Хезболла» и Ливаном. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац. По словам министра, «действия Хезболлы нарушили все красные линии и должны получить равноценный ответ». Израильские журналисты сообщают, что в результате ракетного удара по спортивной площадке умерли 10 человек, среди погибших — дети, еще более 30 местных жителей получили ранения. О том, что в данный момент творится на территории, подвергшейся обстрелу — в фоторепортаже URA.RU.