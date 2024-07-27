27 июля 2024

Израиль готов к полномасштабной войне с Ливаном: каким был удар «Хезболлы». Фоторепортаж

Израиль пригрозил Ливану полноценной войной после обстрела Голанских высот
© Служба новостей «URA.RU»
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В месте падения снаряда помощь пострадавшим оказывают солдаты и экстренные службы Фото:

Удар по деревне Мадждаль-Шамс на контролируемой Израилем территории усилил вероятность полномасштабной войны между еврейским государством, движением «Хезболла» и Ливаном. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.

По словам министра, «действия Хезболлы нарушили все красные линии и должны получить равноценный ответ». Израильские журналисты сообщают, что в результате ракетного удара по спортивной площадке умерли 10 человек, среди погибших — дети, еще более 30 местных жителей получили ранения. О том, что в данный момент творится на территории, подвергшейся обстрелу — в фоторепортаже URA.RU.

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Удар по деревне Мадждаль-Шамс на контролируемой Израилем территории усилил вероятность полномасштабной войны между еврейским государством, движением «Хезболла» и Ливаном. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац. По словам министра, «действия Хезболлы нарушили все красные линии и должны получить равноценный ответ». Израильские журналисты сообщают, что в результате ракетного удара по спортивной площадке умерли 10 человек, среди погибших — дети, еще более 30 местных жителей получили ранения. О том, что в данный момент творится на территории, подвергшейся обстрелу — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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