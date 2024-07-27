Удар по деревне Мадждаль-Шамс на контролируемой Израилем территории усилил вероятность полномасштабной войны между еврейским государством, движением «Хезболла» и Ливаном. Об этом заявил глава израильского МИД Исраэль Кац.
По словам министра, «действия Хезболлы нарушили все красные линии и должны получить равноценный ответ». Израильские журналисты сообщают, что в результате ракетного удара по спортивной площадке умерли 10 человек, среди погибших — дети, еще более 30 местных жителей получили ранения. О том, что в данный момент творится на территории, подвергшейся обстрелу — в фоторепортаже URA.RU.
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