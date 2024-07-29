В зоне СВО погиб житель Муравленко Иван Куртов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Иван Куртов погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции. Он служил в должности старшего стрелка и будет похоронен в Омской области, сообщает пресс-служба администрации города.
«При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб муравленковец Иван Куртов. Прощание состоится в Омской области», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко в официальном telegram-канале.
Иван служил в мотострелковых войсках в должности старшего стрелка. Администрация приносит соболезнования родным и друзьям погибшего защитника.
Иван Куртов из Муравленко погиб при выполнении задач СВО
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