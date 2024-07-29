29 июля 2024

Старший стрелок из ЯНАО погиб при выполнении боевых задач на СВО. Фото

Похороны военнослужащего из ЯНАО Ивана Куртова пройдут в Омске
© Служба новостей «URA.RU»
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В зоне СВО погиб житель Муравленко Иван Куртов
В зоне СВО погиб житель Муравленко Иван Куртов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Иван Куртов погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции. Он служил в должности старшего стрелка и будет похоронен в Омской области, сообщает пресс-служба администрации города.

«При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб муравленковец Иван Куртов. Прощание состоится в Омской области», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко в официальном telegram-канале.

Иван служил в мотострелковых войсках в должности старшего стрелка. Администрация приносит соболезнования родным и друзьям погибшего защитника. 

Иван Куртов из Муравленко погиб при выполнении задач СВО
Иван Куртов из Муравленко погиб при выполнении задач СВО
Фото:

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Военнослужащий из Муравленко (ЯНАО) Иван Куртов погиб при выполнении боевых задач специальной военной операции. Он служил в должности старшего стрелка и будет похоронен в Омской области, сообщает пресс-служба администрации города. «При исполнении воинского долга в зоне СВО погиб муравленковец Иван Куртов. Прощание состоится в Омской области», — сообщает пресс-служба администрации Муравленко в официальном telegram-канале. Иван служил в мотострелковых войсках в должности старшего стрелка. Администрация приносит соболезнования родным и друзьям погибшего защитника. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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