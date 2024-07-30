30 июля 2024

В Тюмень придет затяжная гроза

Gismeteo: в Тюмени ожидается двухдневная гроза
© Служба новостей «URA.RU»
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За два дня выпадет 10 миллиметров осадков, заявили синоптики
За два дня выпадет 10 миллиметров осадков, заявили синоптики Фото:

В Тюмени ожидают затяжной грозы, которая продлится двое суток. Такой прогноз дает на официальном сайте метеорологический ресурс Gismeteo.

"Во вторник, 6 августа, над Тюменью начнется гроза. Она продолжится до конца среды, 7 августа. Температура воздуха в эти два дня составит около +24 градусов по шкале цельсия", — говорится на сайте ресурса.

Сообщается также, что скорость ветра в эти дни будет составлять около семи метров в секунду. При этом к концу второго дня выпадет почти 10 миллиметров осадков, что составляет чуть меньше 20% от месячной августовской нормы.

Gismeteo обещает затяжные дожди и двухдневную грозу
Gismeteo обещает затяжные дожди и двухдневную грозу
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В Тюмени ожидают затяжной грозы, которая продлится двое суток. Такой прогноз дает на официальном сайте метеорологический ресурс Gismeteo. "Во вторник, 6 августа, над Тюменью начнется гроза. Она продолжится до конца среды, 7 августа. Температура воздуха в эти два дня составит около +24 градусов по шкале цельсия", — говорится на сайте ресурса. Сообщается также, что скорость ветра в эти дни будет составлять около семи метров в секунду. При этом к концу второго дня выпадет почти 10 миллиметров осадков, что составляет чуть меньше 20% от месячной августовской нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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