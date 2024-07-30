30 июля 2024

В Тюмени предсказали конец лета по полыни

Пыльцевая станция в Тюмени отметила повышение количества пыльцы полыни
© Служба новостей «URA.RU»
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Кроме полыни, пыльцу в Тюмени активно распространяет крапива
Кроме полыни, пыльцу в Тюмени активно распространяет крапива Фото:

В Тюмени впервые за сезон отмечается повышение концентрации пыльцы полыни. Это может говорить о скором завершении лета, сообщает в telegram-канале пыльцевая станция медицинского центра «Парацельс».

«Впервые за этот сезон замечена пыльца полыни. Примета угасания лета для нашей пыльцевой станции», — говорится в сообщении.

Отмечается также рекордное повышение пыльцы крапивы. Как сообщили в «Парацельсе», похожие значения в последний раз отмечались в 2018 году. 

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В Тюмени впервые за сезон отмечается повышение концентрации пыльцы полыни. Это может говорить о скором завершении лета, сообщает в telegram-канале пыльцевая станция медицинского центра «Парацельс». «Впервые за этот сезон замечена пыльца полыни. Примета угасания лета для нашей пыльцевой станции», — говорится в сообщении. Отмечается также рекордное повышение пыльцы крапивы. Как сообщили в «Парацельсе», похожие значения в последний раз отмечались в 2018 году. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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