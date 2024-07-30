В Тюмени предсказали конец лета по полыни

Кроме полыни, пыльцу в Тюмени активно распространяет крапива
В Тюмени впервые за сезон отмечается повышение концентрации пыльцы полыни. Это может говорить о скором завершении лета, сообщает в telegram-канале пыльцевая станция медицинского центра «Парацельс».
«Впервые за этот сезон замечена пыльца полыни. Примета угасания лета для нашей пыльцевой станции», — говорится в сообщении.
Отмечается также рекордное повышение пыльцы крапивы. Как сообщили в «Парацельсе», похожие значения в последний раз отмечались в 2018 году.
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