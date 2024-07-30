Тюменцев пугают молниями и штормом

Опасная погода продержится весь первый день августа
В первый день августа в Тюмени ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«Внимание: 1 августа ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 7-12 м/с, днём местами порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении.
Отмечается, что температура воздуха в этот день составит от +22 до +27, местами до +32 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, что в первых числах августа Тюмень накроет двухдневной грозой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!