30 июля 2024

Тюменцев пугают молниями и штормом

В Тюмени в первый день августа ожидают опасную погоду с грозой и крепким ветром
© Служба новостей «URA.RU»
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Опасная погода продержится весь первый день августа
Опасная погода продержится весь первый день августа Фото:

В первый день августа в Тюмени ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание: 1 августа ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 7-12 м/с, днём местами порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воздуха в этот день составит от +22 до +27, местами до +32 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, что в первых числах августа Тюмень накроет двухдневной грозой.

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В первый день августа в Тюмени ожидаются ливни, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: 1 августа ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный 7-12 м/с, днём местами порывы до 18 м/с», — говорится в сообщении. Отмечается, что температура воздуха в этот день составит от +22 до +27, местами до +32 градусов по шкале Цельсия. Ранее URA.RU рассказало, что в первых числах августа Тюмень накроет двухдневной грозой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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