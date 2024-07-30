30 июля 2024

Криминальное прошлое Воронова и сотни тонн мусора на переработку: события 31 июля на Ямале

У экс-мэра Нового Уренгоя Воронова нашли криминальное прошлое
© Служба новостей «URA.RU»
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Всплыли подробности криминального прошлого экс-мэра Нового Уренгоя
Всплыли подробности криминального прошлого экс-мэра Нового Уренгоя Фото:

У экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова нашли криминальное прошлое, из Ямала отправили триста тонн мусора на переработку и власти округа не планируют повышение выплат военным. Об этих и других событиях к вечеру 31 июля, читайте в подборке URA.RU. 

  • Арестованный по делу о взятке экс-мэр Нового Уренгоя Воронов имел судимость в прошлом. Об этом стало известно из документов Томского областного суда. Бывший глава газовой столицы был судим за грабеж;
  • За первое полугодие из ЯНАО на переработку было отправлено 374 тонны вторичных отходов. Всего жители округа за шесть месяцев образовали 101490 тонн ТКО; 
  • В Тазовском построят цех по переработке рыбы. Стоимость проектно-изыскательных работ 9,2 млн рублей. В цеху будут выпускать рыбные консервы, жареные тефтели, мороженую продукцию и фарш сурими;
  • Власти ЯНАО пока не планируют повышать выплаты военным, заключившим контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции. Об этом агентству сообщил источник в окружном правительстве; 
  • В Тарко-Сале будут судить убийцу, который скрывался от следствия 20 лет. Полицейские задержали преступника в Республике Дагестан;
  • Новые автобусы пустят по маршруту Салехард — Горнокнязевск. Для этого планируют закупить четыре новых автобуса отечественного производства; 
  • Жителей Ноябрьска возмутил временный туалет рабочих, который был установлен над городской канализацией. В администрации города пообещали демонтировать конструкцию и установить биотуалет; 

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У экс-мэра Нового Уренгоя Андрея Воронова нашли криминальное прошлое, из Ямала отправили триста тонн мусора на переработку и власти округа не планируют повышение выплат военным. Об этих и других событиях к вечеру 31 июля, читайте в подборке URA.RU. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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