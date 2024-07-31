В Тюмени на 11 часов задержали рейс авиакомпании Red Wings до Махачкалы

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Самолёт Аэрофлота в ливрее Добролета. Екатеринбург, авиакомпания red wings
Вылета из Тюмени в Махачкалу 11 часов ждут 103 пассажира Фото:

В тюменском аэропорте «Рощино» на 11 часов задержали рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Тюмень —Махачкала. Так вышло из-за технической неисправности самолета, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

«В аэропорту города Тюмени „Рощино“ произошла задержка регулярного рейса 1934 авиакомпании Red Wings по маршруту Тюмень — Махачкала. Причина задержки — техническая неисправность самолета. Планируемое время вылета — 03:05», — написано в telegram-канале ведомства. Самолет должен был улететь еще в 16:25.

Сейчас Уральская транспортная прокуратура контролирует оказание комплекса услуг 103 пассажирам этого рейса. Все они размещены в гостинице.

Недавно в Тюмени задержался вылет сразу двух международных рейсов. Их перенос был более, чем на 12 часов.

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В тюменском аэропорте «Рощино» на 11 часов задержали рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Тюмень —Махачкала. Так вышло из-за технической неисправности самолета, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «В аэропорту города Тюмени „Рощино“ произошла задержка регулярного рейса 1934 авиакомпании Red Wings по маршруту Тюмень — Махачкала. Причина задержки — техническая неисправность самолета. Планируемое время вылета — 03:05», — написано в telegram-канале ведомства. Самолет должен был улететь еще в 16:25. Сейчас Уральская транспортная прокуратура контролирует оказание комплекса услуг 103 пассажирам этого рейса. Все они размещены в гостинице. Недавно в Тюмени задержался вылет сразу двух международных рейсов. Их перенос был более, чем на 12 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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