В Тюмени на 11 часов задержали рейс авиакомпании Red Wings до Махачкалы

В тюменском аэропорте «Рощино» на 11 часов задержали рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Тюмень —Махачкала. Так вышло из-за технической неисправности самолета, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
«В аэропорту города Тюмени „Рощино“ произошла задержка регулярного рейса 1934 авиакомпании Red Wings по маршруту Тюмень — Махачкала. Причина задержки — техническая неисправность самолета. Планируемое время вылета — 03:05», — написано в telegram-канале ведомства. Самолет должен был улететь еще в 16:25.
Сейчас Уральская транспортная прокуратура контролирует оказание комплекса услуг 103 пассажирам этого рейса. Все они размещены в гостинице.
Недавно в Тюмени задержался вылет сразу двух международных рейсов. Их перенос был более, чем на 12 часов.
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В тюменском аэропорте «Рощино» на 11 часов задержали рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Тюмень —Махачкала. Так вышло из-за технической неисправности самолета, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. «В аэропорту города Тюмени „Рощино“ произошла задержка регулярного рейса 1934 авиакомпании Red Wings по маршруту Тюмень — Махачкала. Причина задержки — техническая неисправность самолета. Планируемое время вылета — 03:05», — написано в telegram-канале ведомства. Самолет должен был улететь еще в 16:25. Сейчас Уральская транспортная прокуратура контролирует оказание комплекса услуг 103 пассажирам этого рейса. Все они размещены в гостинице. Недавно в Тюмени задержался вылет сразу двух международных рейсов. Их перенос был более, чем на 12 часов.