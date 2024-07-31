31 июля 2024

В ЯНАО за пьянку конфисковали элитный внедорожник

На Ямале водитель лишился элитного автомобиля за нетрезвое вождение
© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Ранее ямалец отказывался от прохождения теста на опьянение Фото:

В селе Мужи (ЯНАО) конфисковали Mitsubishi Pajero Sport у нетрезвого водителя. По решению суда, автомобиль обращен в доход государства. Ранее ямалец отказывался от прохождения теста на опьянение, сообщает прокуратура округа.

«В феврале 2024 года после совместного употребления алкогольных напитков с друзьями во время празднования Дня защитника Отечества житель села Мужи, будучи подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля Mitsubishi Pajero Sport и поехал домой», — сообщает источник в Telegram.

Водителя остановили сотрудники ДПС. Они отстранили его от управления автомобилем и направили в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов и лишение прав на два года. Элитный внедорожник конфисковали в доход государства.

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В селе Мужи (ЯНАО) конфисковали Mitsubishi Pajero Sport у нетрезвого водителя. По решению суда, автомобиль обращен в доход государства. Ранее ямалец отказывался от прохождения теста на опьянение, сообщает прокуратура округа. «В феврале 2024 года после совместного употребления алкогольных напитков с друзьями во время празднования Дня защитника Отечества житель села Мужи, будучи подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля Mitsubishi Pajero Sport и поехал домой», — сообщает источник в Telegram. Водителя остановили сотрудники ДПС. Они отстранили его от управления автомобилем и направили в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов и лишение прав на два года. Элитный внедорожник конфисковали в доход государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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