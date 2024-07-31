В ЯНАО за пьянку конфисковали элитный внедорожник

На Ямале водитель лишился элитного автомобиля за нетрезвое вождение

01 августа 2024 в 11:49 Размер текста - 17 +

Ранее ямалец отказывался от прохождения теста на опьянение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В селе Мужи (ЯНАО) конфисковали Mitsubishi Pajero Sport у нетрезвого водителя. По решению суда, автомобиль обращен в доход государства. Ранее ямалец отказывался от прохождения теста на опьянение, сообщает прокуратура округа. «В феврале 2024 года после совместного употребления алкогольных напитков с друзьями во время празднования Дня защитника Отечества житель села Мужи, будучи подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля Mitsubishi Pajero Sport и поехал домой», — сообщает источник в Telegram. Водителя остановили сотрудники ДПС. Они отстранили его от управления автомобилем и направили в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов и лишение прав на два года. Элитный внедорожник конфисковали в доход государства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Мужи (ЯНАО) конфисковали Mitsubishi Pajero Sport у нетрезвого водителя. По решению суда, автомобиль обращен в доход государства. Ранее ямалец отказывался от прохождения теста на опьянение, сообщает прокуратура округа. «В феврале 2024 года после совместного употребления алкогольных напитков с друзьями во время празднования Дня защитника Отечества житель села Мужи, будучи подвергнутым административному наказанию по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего автомобиля Mitsubishi Pajero Sport и поехал домой», — сообщает источник в Telegram. Водителя остановили сотрудники ДПС. Они отстранили его от управления автомобилем и направили в медучреждение для прохождения медицинского освидетельствования. Суд назначил наказание в виде обязательных работ сроком 200 часов и лишение прав на два года. Элитный внедорожник конфисковали в доход государства.