Курганские школы требуют выплаты ущерба от судимого бизнесмена Кузнецова

01 августа 2024 в 14:05 Размер текста - 17 +

Курганского бизнесмена вызвали в суд из-за противопожарного оборудования Фото: Анна Майорова © URA.RU Школы, детсады и отдел образования Шумихинского округа (Курганская область) требуют от руководителя фирмы «Зауралпожмониторинг» Павла Кузнецова возместить ущерб, причиненный преступлением. Гражданский иск был подан после того, как Кузнецова признали виновным в мошенничестве и халатности при установке противопожарного оборудования в учебные учреждения. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков. «Представители шумихинской администрации подали иск к Кузнецову на сотни тысяч, требуя возмещения ущерба», — сообщили источники. По их данным, сумма претензий чиновников составляет более 600 тысяч рублей. Местные школы и сады, где было установлено бизнесменом несоответствующее оборудование, привлечены в качестве третьих лиц. Данную информацию URA.RU подтвердили в Курганском городском суде. «Ответчик был признан Шумихинским районным судом виновным в совершении преступлений по статьям [об оказании некачественных услуг и мошенничестве]. Указанным приговором было признано право на возмещение материального ущерба потерпевшей стороной. Отдел образования шумихинской администрации подал к Кузнецову гражданский иск и просит взыскать с ответчика сумму возмещения материального ущерба», — объяснили в суде. Рассмотрение дела продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что директор курганской фирмы избежал наказания за установку несоответствующего противопожарного оборудования в школах и садах. Кузнецова признали виновным и назначили штраф, но освободили от наказания из-за давности срока и примененных ограничений на время следствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школы, детсады и отдел образования Шумихинского округа (Курганская область) требуют от руководителя фирмы «Зауралпожмониторинг» Павла Кузнецова возместить ущерб, причиненный преступлением. Гражданский иск был подан после того, как Кузнецова признали виновным в мошенничестве и халатности при установке противопожарного оборудования в учебные учреждения. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков. «Представители шумихинской администрации подали иск к Кузнецову на сотни тысяч, требуя возмещения ущерба», — сообщили источники. По их данным, сумма претензий чиновников составляет более 600 тысяч рублей. Местные школы и сады, где было установлено бизнесменом несоответствующее оборудование, привлечены в качестве третьих лиц. Данную информацию URA.RU подтвердили в Курганском городском суде. «Ответчик был признан Шумихинским районным судом виновным в совершении преступлений по статьям [об оказании некачественных услуг и мошенничестве]. Указанным приговором было признано право на возмещение материального ущерба потерпевшей стороной. Отдел образования шумихинской администрации подал к Кузнецову гражданский иск и просит взыскать с ответчика сумму возмещения материального ущерба», — объяснили в суде. Рассмотрение дела продолжается. Ранее URA.RU сообщало, что директор курганской фирмы избежал наказания за установку несоответствующего противопожарного оборудования в школах и садах. Кузнецова признали виновным и назначили штраф, но освободили от наказания из-за давности срока и примененных ограничений на время следствия.