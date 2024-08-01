Депутат из тюменской ЛДПР помог военнослужащему получить выплаты по ранению

Иван Вершинин помог военнослужащему получить выплаты по ранению
© Служба новостей «URA.RU»
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Вершинин Иван. Тюмень, вершинин иван
Депутат также предложил помощь другим нуждающимся контрактникам Фото:

Тюменский депутат из ЛДПР Иван Вершинин помог получить выплаты по ранению военнослужащему контрактной службы. Он обратился по поводу направления в госпиталь и получения всех положенных выплат по ранению и перерасчету по денежному довольствию. Об этом Вершинин сообщил в своих соцсетях.

«Направил депутатские запросы в структуры Минобороны и военную прокуратуру, в ходе рассмотрения обращения доводы военнослужащего подтвердились, по требованию военной прокуратуры нашему земляку уже перечислена денежная выплата, также он направлен на ВВК для определения годности к военной службе», — комментирует Иван Вершинин на своей странице «ВКонтакте».

Депутат добавил, что гордится нашими военнослужащими которые мужественно выполняют свой долг в зоне СВО. Он также предложил свою помощь другим нуждающимся контрактникам.

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Тюменский депутат из ЛДПР Иван Вершинин помог получить выплаты по ранению военнослужащему контрактной службы. Он обратился по поводу направления в госпиталь и получения всех положенных выплат по ранению и перерасчету по денежному довольствию. Об этом Вершинин сообщил в своих соцсетях. «Направил депутатские запросы в структуры Минобороны и военную прокуратуру, в ходе рассмотрения обращения доводы военнослужащего подтвердились, по требованию военной прокуратуры нашему земляку уже перечислена денежная выплата, также он направлен на ВВК для определения годности к военной службе», — комментирует Иван Вершинин на своей странице «ВКонтакте». Депутат добавил, что гордится нашими военнослужащими которые мужественно выполняют свой долг в зоне СВО. Он также предложил свою помощь другим нуждающимся контрактникам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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