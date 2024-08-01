Депутат из тюменской ЛДПР помог военнослужащему получить выплаты по ранению

Тюменский депутат из ЛДПР Иван Вершинин помог получить выплаты по ранению военнослужащему контрактной службы. Он обратился по поводу направления в госпиталь и получения всех положенных выплат по ранению и перерасчету по денежному довольствию. Об этом Вершинин сообщил в своих соцсетях.
«Направил депутатские запросы в структуры Минобороны и военную прокуратуру, в ходе рассмотрения обращения доводы военнослужащего подтвердились, по требованию военной прокуратуры нашему земляку уже перечислена денежная выплата, также он направлен на ВВК для определения годности к военной службе», — комментирует Иван Вершинин на своей странице «ВКонтакте».
Депутат добавил, что гордится нашими военнослужащими которые мужественно выполняют свой долг в зоне СВО. Он также предложил свою помощь другим нуждающимся контрактникам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Тюменский депутат из ЛДПР Иван Вершинин помог получить выплаты по ранению военнослужащему контрактной службы. Он обратился по поводу направления в госпиталь и получения всех положенных выплат по ранению и перерасчету по денежному довольствию. Об этом Вершинин сообщил в своих соцсетях. «Направил депутатские запросы в структуры Минобороны и военную прокуратуру, в ходе рассмотрения обращения доводы военнослужащего подтвердились, по требованию военной прокуратуры нашему земляку уже перечислена денежная выплата, также он направлен на ВВК для определения годности к военной службе», — комментирует Иван Вершинин на своей странице «ВКонтакте». Депутат добавил, что гордится нашими военнослужащими которые мужественно выполняют свой долг в зоне СВО. Он также предложил свою помощь другим нуждающимся контрактникам.