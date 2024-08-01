01 августа 2024

На центральной улице Кургана произошло ДТП с переворотом. Видео

В Кургане в результате ДТП на улице Коли Мяготина машина перевернулась на крышу
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, перевернутая машина, дпс
Об аварии сообщили местные жители Фото:

В Кургане в результате ДТП автомобиль перевернуло колесами вверх. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Коли Мяготина вечером 1 августа.

«На улице Коли Мяготина произошло ДТП с переворотом. Автомобиль стоит на крыше», — пояснили подписчики telegram-канала «ЧП Курган». К сообщению приложено видео произошедшего.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в управление Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.

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В Кургане в результате ДТП автомобиль перевернуло колесами вверх. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Коли Мяготина вечером 1 августа. «На улице Коли Мяготина произошло ДТП с переворотом. Автомобиль стоит на крыше», — пояснили подписчики telegram-канала «ЧП Курган». К сообщению приложено видео произошедшего. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в управление Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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