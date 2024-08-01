Об аварии сообщили местные жители
В Кургане в результате ДТП автомобиль перевернуло колесами вверх. По словам очевидцев, инцидент произошел на улице Коли Мяготина вечером 1 августа.
«На улице Коли Мяготина произошло ДТП с переворотом. Автомобиль стоит на крыше», — пояснили подписчики telegram-канала «ЧП Курган». К сообщению приложено видео произошедшего.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в управление Госавтоинспекции УМВД России по Курганской области. Ответ ожидается.
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