01 августа 2024

В Курганской области начали строить рассчитанный на туристов арт-объекта «Храм». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Натальи Котовой по объектам строительства городской среды Курчатовского района. Челябинск, благоустройство, экопарк, общественное пространство, экотропа
При возведении объекта используют металлические каркасы, плитняк и декоративные элементы (архивное фото) Фото:

На территории Белозерского округа (Курганская область) приступили к установке нового арт-объекта под названием «Храм». На это обратили внимание местные жители.

«На повороте в деревню Першино Белозерского округа строят арт объект „Храм“. Он должен привлечь туристов в Чимеевский мужской монастырь», — написано в telegram-канале ИС «Белозерское».

По задумке авторов, новые арт-объекты положительно скажутся на приток туристов в регион. Всего в округе планируют поставить три таких конструкции. Кроме «Храма» здесь также появятся «Всадник» и «Ачикуль». Общую стоимость работ оценили в 733 тысячи рублей. Подрядчик должен справится с поставленной задачей до 15 июля.

https://t.me/belozerskoe45/4895
У макета храма золотые купола

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На территории Белозерского округа (Курганская область) приступили к установке нового арт-объекта под названием «Храм». На это обратили внимание местные жители. «На повороте в деревню Першино Белозерского округа строят арт объект „Храм“. Он должен привлечь туристов в Чимеевский мужской монастырь», — написано в telegram-канале ИС «Белозерское». По задумке авторов, новые арт-объекты положительно скажутся на приток туристов в регион. Всего в округе планируют поставить три таких конструкции. Кроме «Храма» здесь также появятся «Всадник» и «Ачикуль». Общую стоимость работ оценили в 733 тысячи рублей. Подрядчик должен справится с поставленной задачей до 15 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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