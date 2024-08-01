На территории Белозерского округа (Курганская область) приступили к установке нового арт-объекта под названием «Храм». На это обратили внимание местные жители.
«На повороте в деревню Першино Белозерского округа строят арт объект „Храм“. Он должен привлечь туристов в Чимеевский мужской монастырь», — написано в telegram-канале ИС «Белозерское».
По задумке авторов, новые арт-объекты положительно скажутся на приток туристов в регион. Всего в округе планируют поставить три таких конструкции. Кроме «Храма» здесь также появятся «Всадник» и «Ачикуль». Общую стоимость работ оценили в 733 тысячи рублей. Подрядчик должен справится с поставленной задачей до 15 июля.
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На территории Белозерского округа (Курганская область) приступили к установке нового арт-объекта под названием «Храм». На это обратили внимание местные жители. «На повороте в деревню Першино Белозерского округа строят арт объект „Храм“. Он должен привлечь туристов в Чимеевский мужской монастырь», — написано в telegram-канале ИС «Белозерское». По задумке авторов, новые арт-объекты положительно скажутся на приток туристов в регион. Всего в округе планируют поставить три таких конструкции. Кроме «Храма» здесь также появятся «Всадник» и «Ачикуль». Общую стоимость работ оценили в 733 тысячи рублей. Подрядчик должен справится с поставленной задачей до 15 июля.