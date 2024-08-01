01 августа 2024

Курганцу отказали в звании «Ветеран труда» из-за необычной грамоты

Житель Кургана выиграл у соцуправления спор о присвоении ветеранского звания
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганец с 40-летним трудовым стажем добился звания ветерана труда Фото:

Курганец выиграл спор у областного управления соцзащиты после того, как ему отказали в звании «Ветеран труда». Основанием для отказа стала необычная почетная грамота, которую предъявил кандидат. После этого курганец подал иск, и суд обязал соцзащиту изменить решение. Об этом URA.RU рассказали источники из области правозащиты.

«Курганец предъявил в соцзащиту почетную грамоту правительства, но получил отказ чиновников сделать его ветераном труда. После этого он пошел в суд», — сообщили источники. Суд обязал соцзащиту принять грамоту.

Информация подтвердилась данными судебной картотеки. Сотрудники соцзащиты не нашли в положении федерального закона о присвоении звания категорию грамоты, которую предоставил заявитель. Она была вручена курганцу в сентябре 2000 года от правительства области и одновременно от областной думы. Документ был подписан губернатором и председателем облдумы. Такой вид грамот в законе указан не был, поэтому чиновники отказали курганцу с 40-летним трудовым стажем.

Суд рассмотрел иск мужчины. Было решено, что поскольку в положении закона предусмотрены к рассмотрению по отдельности почетные грамоты от правительства, а также от областной думы, то отказ был вынесен незаконно. Иск был удовлетворен. Имеющуюся грамоту от правительства и облдумы обязали считать основанием для присвоения звания «Ветеран труда».

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Курганец выиграл спор у областного управления соцзащиты после того, как ему отказали в звании «Ветеран труда». Основанием для отказа стала необычная почетная грамота, которую предъявил кандидат. После этого курганец подал иск, и суд обязал соцзащиту изменить решение. Об этом URA.RU рассказали источники из области правозащиты. «Курганец предъявил в соцзащиту почетную грамоту правительства, но получил отказ чиновников сделать его ветераном труда. После этого он пошел в суд», — сообщили источники. Суд обязал соцзащиту принять грамоту. Информация подтвердилась данными судебной картотеки. Сотрудники соцзащиты не нашли в положении федерального закона о присвоении звания категорию грамоты, которую предоставил заявитель. Она была вручена курганцу в сентябре 2000 года от правительства области и одновременно от областной думы. Документ был подписан губернатором и председателем облдумы. Такой вид грамот в законе указан не был, поэтому чиновники отказали курганцу с 40-летним трудовым стажем. Суд рассмотрел иск мужчины. Было решено, что поскольку в положении закона предусмотрены к рассмотрению по отдельности почетные грамоты от правительства, а также от областной думы, то отказ был вынесен незаконно. Иск был удовлетворен. Имеющуюся грамоту от правительства и облдумы обязали считать основанием для присвоения звания «Ветеран труда».
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