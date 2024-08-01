01 августа 2024

Губернатор Моор обратился к раненому бойцу СВО из Тюменской области

Губернатор Тюменской области поздравил раненого десантника с Днем ВДВ
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Парк Лагунова. Тюмень , моор александр
Губернатор Тюменской области поздравил раненого десантника с Днем ВДВ Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил раненого в СВО десантника Андрея Ионова с Днем ВДВ. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что сейчас тюменец находится на лечении в Бурятии.

«Участник СВО, военнослужащий 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Андрей Ионов проходит лечение в военном госпитале в городе Улан-Удэ республики Бурятия. Сегодня, в День Воздушно — десантных войск России, ему вручили поздравительный адрес от губернатора Тюменской области Александра Моора», — указано в публикации Информационного центра.

Моор, в частности, пожелал Андрею Ионову скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни. Поздравительный адрес раненому военнослужащему передали заместитель председателя республиканской общественной организации «Союз Солдатских родителей республики Бурятия» Равиль Гильмулин и местные юнармейцы.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил раненого в СВО десантника Андрея Ионова с Днем ВДВ. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. Там уточнили, что сейчас тюменец находится на лечении в Бурятии. «Участник СВО, военнослужащий 104-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Андрей Ионов проходит лечение в военном госпитале в городе Улан-Удэ республики Бурятия. Сегодня, в День Воздушно — десантных войск России, ему вручили поздравительный адрес от губернатора Тюменской области Александра Моора», — указано в публикации Информационного центра. Моор, в частности, пожелал Андрею Ионову скорейшего выздоровления и возвращения к полноценной жизни. Поздравительный адрес раненому военнослужащему передали заместитель председателя республиканской общественной организации «Союз Солдатских родителей республики Бурятия» Равиль Гильмулин и местные юнармейцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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