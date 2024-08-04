04 августа 2024
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Авиакомпании не заинтересованы в международных перелетах из Тобольска

Авиакомпании не подали ни одной заявки на полеты за границу из аэропорта Ремезов
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Ремезов. Тобольск, аэропорт ремезов, аэропорт тобольск
Тоболяки так и не получили возможность напрямую летать за рубеж, несмотря на международный статус аэропорта Фото:

За последние полгода авиакомпании не подали ни одной заявки для организации международных перелетов из тобольского аэропорта Ремезов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиагавани.

«В аэропорту подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Ремезов сможет обслуживать разовые рейсы в интересах развития экономики региона. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Ранее, в конце января 2024 года, ситуация была аналогичной. Таким образом, за полгода аэропорт так и не стал интересен перевозчикам для осуществления вылетов за границу.

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За последние полгода авиакомпании не подали ни одной заявки для организации международных перелетов из тобольского аэропорта Ремезов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиагавани. «В аэропорту подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Ремезов сможет обслуживать разовые рейсы в интересах развития экономики региона. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Ранее, в конце января 2024 года, ситуация была аналогичной. Таким образом, за полгода аэропорт так и не стал интересен перевозчикам для осуществления вылетов за границу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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