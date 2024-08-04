Общество Транспорт Авиакомпании не заинтересованы в международных перелетах из Тобольска Авиакомпании не подали ни одной заявки на полеты за границу из аэропорта Ремезов 05 августа 2024 в 07:40 Размер текста - 17 + Тоболяки так и не получили возможность напрямую летать за рубеж, несмотря на международный статус аэропорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU За последние полгода авиакомпании не подали ни одной заявки для организации международных перелетов из тобольского аэропорта Ремезов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиагавани. «В аэропорту подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Ремезов сможет обслуживать разовые рейсы в интересах развития экономики региона. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Ранее, в конце января 2024 года, ситуация была аналогичной. Таким образом, за полгода аэропорт так и не стал интересен перевозчикам для осуществления вылетов за границу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! За последние полгода авиакомпании не подали ни одной заявки для организации международных перелетов из тобольского аэропорта Ремезов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиагавани. «В аэропорту подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Ремезов сможет обслуживать разовые рейсы в интересах развития экономики региона. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Ранее, в конце января 2024 года, ситуация была аналогичной. Таким образом, за полгода аэропорт так и не стал интересен перевозчикам для осуществления вылетов за границу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям