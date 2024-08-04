Авиакомпании не заинтересованы в международных перелетах из Тобольска

За последние полгода авиакомпании не подали ни одной заявки для организации международных перелетов из тобольского аэропорта Ремезов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиагавани.
«В аэропорту подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Ремезов сможет обслуживать разовые рейсы в интересах развития экономики региона. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Ранее, в конце января 2024 года, ситуация была аналогичной. Таким образом, за полгода аэропорт так и не стал интересен перевозчикам для осуществления вылетов за границу.
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За последние полгода авиакомпании не подали ни одной заявки для организации международных перелетов из тобольского аэропорта Ремезов. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиагавани. «В аэропорту подготовлена вся необходимая инфраструктура для приема международных рейсов. Ремезов сможет обслуживать разовые рейсы в интересах развития экономики региона. Заявок от авиакомпаний на выполнение международных рейсов пока не поступало», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Ранее, в конце января 2024 года, ситуация была аналогичной. Таким образом, за полгода аэропорт так и не стал интересен перевозчикам для осуществления вылетов за границу.