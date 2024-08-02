Власти Тобольска игнорируют работу нелегального казино в одном из микрорайонов

02 августа 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Жители Тобольска уверяют, что казино работает открыто и его не закрывают Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) жители обсуждают работу нелегального казино, которое работает несмотря на жалобы горожан. По сообщениям в социальных сетях, тоболяки обвиняют полицию в бездействии. «В Тобольске проблем много — среди них снести пивнушки и закрыть казино в 4 микрорайоне. В пристройке возле дома 43 расположились игровые автоматы», — написал в telegram-канале «Типичный Тобольск» администратор канала. Ранее жители паблика «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» таже жаловались на бездействие властей города, которые, по их словам, знают об этой проблеме. «По адресу г. Тобольск 4 микрорайон, строение возле дома 43 вновь открыли игровые автоматы. Почему-то тобольская полиция не может найти данный адрес. Давайте все вместе подскажем, где находятся данные игровые автоматы, укажем конкретный адрес, проводим нашу доблестную полицию до нарушителей», — написал Андрей Кейль. Агентство обратилось в УМВД по Тюменской области с запросом по данному факту. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что правоохранители закрыли нелегальный игровой клуб в Тобольске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тобольске (Тюменская область) жители обсуждают работу нелегального казино, которое работает несмотря на жалобы горожан. По сообщениям в социальных сетях, тоболяки обвиняют полицию в бездействии. «В Тобольске проблем много — среди них снести пивнушки и закрыть казино в 4 микрорайоне. В пристройке возле дома 43 расположились игровые автоматы», — написал в telegram-канале «Типичный Тобольск» администратор канала. Ранее жители паблика «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте» таже жаловались на бездействие властей города, которые, по их словам, знают об этой проблеме. «По адресу г. Тобольск 4 микрорайон, строение возле дома 43 вновь открыли игровые автоматы. Почему-то тобольская полиция не может найти данный адрес. Давайте все вместе подскажем, где находятся данные игровые автоматы, укажем конкретный адрес, проводим нашу доблестную полицию до нарушителей», — написал Андрей Кейль. Агентство обратилось в УМВД по Тюменской области с запросом по данному факту. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало, что правоохранители закрыли нелегальный игровой клуб в Тобольске.