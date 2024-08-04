Курганец утонул на озере во время рыбалки

В Шадринске на озере утонул рыбак Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске на озере Большое Кабанье утонул рыбак. Данная информация размещена в telegram-канале СУ СК РФ по Курганской области.

«По предварительным данным, 03.08.2024 мужчина совместно с товарищами приехали на озеро для осуществления рыбной ловли. После полуночи он отправился к лодкам, однако обратно не вернулся. В результате организованных поисковых мероприятий тело рыбака обнаружено сегодня утром», — указано в сообщении.

Следователи не обнаружили на теле погибшего признаки, указывающие на криминальный характер его смерти. Сотрудники СК работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, включая опрос свидетелей и изучение обстоятельств, которые могли привести к гибели рыбака.