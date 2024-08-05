Шумков похвастался курганским заводом со средней зарплатой в 105 000 рублей

В Шадринске рабочие завода получают в среднем более 105 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шадринск Курганской области на заводе «ЗОК» размер средней зарплаты превысил 105 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«Обсудили с руководителем завода „ЗОК“ (город Шадринск) Александром Лебедевым развитие его предприятия. Средняя заработная плата по предприятию уже выше 105 000 рублей», — рассказал Шумков. Он отметил, что на предприятии уже работает 1200 человек.

По его словам, в городе также планируется реализовать два новых проекта, которые помогут создать более 400 рабочих мест. Один из них — цех на 250 мест.