Шумков похвастался курганским заводом со средней зарплатой в 105 000 рублей

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Деньги. Курган, зарплата, купюра, деньги, доход, взятка, бумажные деньги
В Шадринске рабочие завода получают в среднем более 105 тысяч рублей Фото:

В городе Шадринск Курганской области на заводе «ЗОК» размер средней зарплаты превысил 105 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков.

«Обсудили с руководителем завода „ЗОК“ (город Шадринск) Александром Лебедевым развитие его предприятия. Средняя заработная плата по предприятию уже выше 105 000 рублей», — рассказал Шумков. Он отметил, что на предприятии уже работает 1200 человек.

По его словам, в городе также планируется реализовать два новых проекта, которые помогут создать более 400 рабочих мест. Один из них — цех на 250 мест.

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В городе Шадринск Курганской области на заводе «ЗОК» размер средней зарплаты превысил 105 тысяч рублей. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. «Обсудили с руководителем завода „ЗОК“ (город Шадринск) Александром Лебедевым развитие его предприятия. Средняя заработная плата по предприятию уже выше 105 000 рублей», — рассказал Шумков. Он отметил, что на предприятии уже работает 1200 человек. По его словам, в городе также планируется реализовать два новых проекта, которые помогут создать более 400 рабочих мест. Один из них — цех на 250 мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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