Власти ЯНАО поощрят ученых и специалистов строительной сферы

В ЯНАО учредили губернаторскую премию для ученых строительной сферы

05 августа 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

За исследования в строительной сфере ЯНАО учредили премию Фото: Илья Московец © URA.RU В ЯНАО учредили губернаторскую премию для ученых, которые специализируются на строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Соискателями премии могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению „строительство“, проведенных на территории автономного округа», — говорится на портале правительства ЯНАО. Лауреаты смогут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и одного миллиона рублей для докторов наук. Решение о награждении будет принимать совет по науке и высшему образованию ЯНАО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ЯНАО учредили губернаторскую премию для ученых, которые специализируются на строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Соискателями премии могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению „строительство“, проведенных на территории автономного округа», — говорится на портале правительства ЯНАО. Лауреаты смогут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и одного миллиона рублей для докторов наук. Решение о награждении будет принимать совет по науке и высшему образованию ЯНАО.