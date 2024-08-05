Власти ЯНАО поощрят ученых и специалистов строительной сферы

В ЯНАО учредили губернаторскую премию для ученых, которые специализируются на строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«Соискателями премии могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению „строительство“, проведенных на территории автономного округа», — говорится на портале правительства ЯНАО.
Лауреаты смогут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и одного миллиона рублей для докторов наук. Решение о награждении будет принимать совет по науке и высшему образованию ЯНАО.
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В ЯНАО учредили губернаторскую премию для ученых, которые специализируются на строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Соискателями премии могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению „строительство“, проведенных на территории автономного округа», — говорится на портале правительства ЯНАО. Лауреаты смогут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и одного миллиона рублей для докторов наук. Решение о награждении будет принимать совет по науке и высшему образованию ЯНАО.