Власти ЯНАО поощрят ученых и специалистов строительной сферы

В ЯНАО учредили губернаторскую премию для ученых строительной сферы
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Старт строительства ЖК в рамках КРТ нежилой застройки. Екатеринбург, котлован, начало строительства, рабочий в спецовке, азина 16
За исследования в строительной сфере ЯНАО учредили премию Фото:

В ЯНАО учредили губернаторскую премию для ученых, которые специализируются на строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Соискателями премии могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению „строительство“, проведенных на территории автономного округа», — говорится на портале правительства ЯНАО.

Лауреаты смогут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и одного миллиона рублей для докторов наук. Решение о награждении будет принимать совет по науке и высшему образованию ЯНАО.

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В ЯНАО учредили губернаторскую премию для ученых, которые специализируются на строительстве. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Соискателями премии могут быть ученые, которым присвоена степень кандидата наук или доктора наук, в год, предшествующий году проведения отбора. Диссертация должна быть написана на основе научных исследований по направлению „строительство“, проведенных на территории автономного округа», — говорится на портале правительства ЯНАО. Лауреаты смогут получить единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей для кандидатов наук и одного миллиона рублей для докторов наук. Решение о награждении будет принимать совет по науке и высшему образованию ЯНАО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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