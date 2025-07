Скандальная легенда даст два бесплатных концерта, один из них под Екатеринбургом: где искать

Группа «Вирус» бесплатно выступит в ТЦ Екатеринбурга и на фестивале «Летофест»

23 июля 2025 в 16:01 Размер текста - 17 +

Группа «Вирус» даст два бесплатных концерта 27 июля Фото: Размик Закарян © URA.RU Группа «Вирус», которая в начале «нулевых» конфликтовала и судилась с продюсерами из-за группы-двойника, даст 27 июля сразу два бесплатных концерта. Сначала коллектив выступит в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге, а после отправится в поселок Верхнее Дуброво на фестиваль «Летофест». Кроме этого, свердловчан ждут шоу юмориста Стаса Ярушина, мотофестиваль, фестиваль в поддержку бездомных животных и многое другое. Полная программа самых ярких мероприятий пятницы и выходных — в афише URA.RU. 25 июля Шоумен Стас Ярушин с программы «МУЗLOFT» (12+) Юморист и его команда дадут концерт в Летнем театре парка Маяковского. Слушателей ждет музыка, общение и множество шуток. Начало в 19:00, билеты — от 1500 рублей. На некоторые тусовки екатеринбурженок будут пускать бесплатно Фото: Размик Закарян © URA.RU Вечеринка SUMMER LOVERS (18+) В концерт-холле «Свобода» пройдет тусовка с коктейлями и танцами до рассвета. Девушки могут пройти бесплатно, мужчинам нужно купить билет, он стоит от 400 рублей. Начало в 23:30. Дегустация вин (18+) В винотеке Fanagoria (на Малышева, 73 и ул. Сурикова, 28) проведут винный салон. Участники смогут оценить пять игристых напитков и попробовать закуски. Начало в 18:00, стоимость участия — 599 рублей. Экскурсия по выставке «Вне системы координат» (6+) В «Синара Центре» представят работы художников второй половины XX века, которые творили вне правил, но в контексте острой повестки времени. На выставке представлены произведения Эрика Булатова, Олега Васильева, Игоря Шелковского, Юрия Золотникова, арт-группы «Движение» и других. Начало в 19:00, билет стоит 400 рублей. Кинопоказы в парке Маяковского (0+) Кинотеатр под открытым небом на аллее ЦПКиО ждет всех желающих на просмотр «вкусных» фильмов. В 16:00 покажут «Рататуй», в 18:00 — «Вкус жизни», в 19:50 — «Восхитительно». Вход бесплатный, можно взять с собой плед или разместиться на шезлонгах. 26 июля Концерт рэпера Lida (16+) Звезда музыкальных чартов, концерт которого срывали в разных городах России (в том числе в Екатеринбурге), выступит в концерт-холле «Свобода». Начало в 18:00, билеты — от 1990 рублей. Концерт группы Neverlove (16+) Метал-группа, ставшая популярной благодаря соцсети TikTok, устроит шоу в клубе «Нирвана». В программе — все хиты в необычном звучании и неформальное общение с поклонниками на Meet&Greet. Начало в 19:00, билеты — от 2200 рублей. Мотоциклисты покажут различные трюки Фото: Размик Закарян © URA.RU Мото-фест (0+) Драйвовое мероприятие пройдет на площадке ТРЦ Veer Mall. Посетителей ждут акробатическое мотошоу, выступление спорт-байкеров и мотофристайлеров, конкурсы и подарки. Начало в 12:00, вход свободный. Уральский кофейный фестиваль (0+) Участников приглашают на кофейную выставку, мастер-классы для любителей и профессионалов, выступления спикеров из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска, концерт, чемпионат Russian Coffee Cup и Dalla Corte Cup. Также можно посетить маркет и гастроулицу, обменяться кружками, турками и аксессуарами для заваривания. Начало в 12:00, мероприятие пройдет в Уральском центре развития дизайна два дня подряд — 26 и 27 июня, вход свободный. Фестиваль подкастов «Громче» (0+) Посетители смогут посетить четыре сцены в парке Маяковского. На главной сцене можно будет застать ток-шоу и лекции про криминалистику, концерт группы «Промзона 96». В Летнем театре пройдут открытые записи подкастов «Тут такое дело» и «Жутьстанция». На аллее Маяковского можно будет обсудить психотерапию и узнать секреты саунд-дизайна и как заработать на контенте. В Саундпарке проведут питчинг подкастов и обсуждение гик-тематик. Также участников ждут на мастер-классах по сторителлингу, ораторскому мастерству и йоге, кинопоказы, зона стретчинга, уроки по скейтбордингу. Начало в 12:00, вход свободный. На фестивале горожане смогут купить книги и пообщаться с книжными деятелями Фото: Илья Московец © URA.RU Книжный фестиваль «Веранда «Альпины» (6+) В Ельцин Центре пройдет фестиваль для всех любителей чтения. Гости смогут посетить мастер-классы, экскурсию, архитектурные паблик-токи от переводчиков, архитекторов и писателей, дискуссию про тексты и встречу с писателем Алексеем Ивановым. Кроме этого, можно купить книжные бестселлеры по издательским ценам. Начало в 11:00, вход свободный. «Летофест» с турниром конных лучников и воздушными шарами (0+) Мероприятие соберет спортсменов из 11 стран и 14 регионов России и более 20 тысяч зрителей. В программе — соревнования по конкуру и конной стрельбе из лука, рыцарские поединки. Будут работать площадки по футболу и пана-футболу, падл-теннису, шахматам, армрестлингу, пляжному волейболу, скалодром, парк развлечений, летний цирк, ярмарки и фудкорт. Также пройдут забег легкоатлетов, сдача норм ГТО, выставка ретро-автомобилей с тест-драйвом, запуск воздушного шара, музыкальный фестиваль, где выступят Жека и группа «Вирус». Событие пройдет в КСК «Дубрава» (поселок Верхнее Дуброво) 26 и 27 июля, начало в 10:00, вход свободный. Сникертрак? (0+) Фургон от «Яндекс Маркета» приедет в Екатеринбург, чтобы горожане смогли купить кроссовки или принести свои, после их закастомят. Преображать обувь будут художники или посетители самостоятельно — на ворк-шопе (проходят каждые полтора часа, нужна регистрация). Участие бесплатное, сникертрак в форме огромного кроссовка будет стоять у Ельцин Центра 26 и 27 июля с 12:00 до 20:00. На техно-фестивале не будет алкоголя Фото: Дарья Попова © URA.RU Фестиваль электронной музыки и уличного искусства «ПРОГРЕСС-25» (18+) Техно-фестиваль от «Стенограффии» и Techno Room Community вновь проведут на Хлебозаводе №6. Посетителей ждут две музыкальные сцены, зоны отдыха, чайный и кофейный бары, кинотеатр, спот для фейс-арта. Можно присоединиться к созданию арт-объекта. Начало в 22:00, билеты — от 2200 рублей. Тренировка со звездой (0+) На площадке возле набережной реки Исети (между улицами Добролюбова и Горького) в субботу в 10:00 пройдет групповая тренировка CrossFit training, в 11:30 — лекция «С нуля до ультрамарафона: почему бег так популярен и как заниматься им правильно», в 17:00 — тренировка с победителем первенства мира и Европы Кямраном Набати, везде необходима предварительная запись. В 19:00 горожане смогут посмотреть фильм «Король Ричард». На все мероприятия вход свободный. Гаражка на «Лето на заводе» (0+) Все выходные на популярной площадке в Сысерти будет проходить гаражная распродажа. Здесь найдутся локальные секонды, сейлеры, винтажные и редкие вещи. Также проведут обмен одеждой, книгами и комнатными растениями, мастер-классы, кастомайзинг, выступление диджеев. Мероприятие можно застать с 12:00 до 20:00, вход — 250 рублей (льготный — 100 рублей). 27 июля Бесплатный концерт группы «Вирус» (0+) В ТРЦ «Карнавал» еще один бесплатный концерт даст группа «Вирус». Горожан зовут отжигать под хиты «Ты меня не ищи», «Ну где же ручки», «В стиле диско», а после выступления пройдет автограф-сессия. Начало в 13:00 на третьем этаже (сцена в зоне фудкорта), вход свободный. Музыканты будут исполнять музыку при свечах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Симфония Linkin Park при свечах» (6+) Оркестр CAGMO представит хиты Linkin Park в новых аранжировках. На концерте прозвучат песни Numb, In the End, Faint, What I’ve Done, Bleed It Out и другие композиции. Начало в 18:00, билеты — от 2800 рублей. Фестиваль в поддержку бездомных животных (0+) У сцены Sound Park в парке Маяковского пройдет семейный фестиваль «Человек собаке — дом». Гости смогут погулять с собаками из приютов, изучить на экскурсиях флору и фауну парка, посетить бесплатные мастер-классы, лекции кинолога и ветеринара, пройдет благотворительная ярмарка и собачий карнавал. Мероприятие пройдет с 11:00 до 20:00, вход свободный. «Т2 Спот» (0+) На площадке возле ККТ «Космос» можно будет посетить лекции и кинопоказы. С 13:00 начнут показывать мультфильмы вселенной «Рики», «Балерина», в 15:00 пройдет выступления в стиле TED на английском, в 17:00 — музыкальный квиз, в 19:00 — сеанс просмотра фильма «Голодные игры». Вход свободный. Перед екатеринбуржцами выступит стендап-трио «Нетяжелый люкс» Фото: Размик Закарян © URA.RU Австрийский винный фестиваль (18+) В Екатеринбурге проведут первый винный салон, посвященный австрийским винам. В программе — три мастер-класса, дегустация вин, будет действовать специальное меню, куда включены венский шницель и венгерский гуляш. Мероприятие стартует в 12:00 в клубе «Фабрика». «Stand-Up ЕКБ» (18+) Стендап-комики Светлана Кудинова, Екатерина Менщикова и Роман Давыдов выступят с театральными смешными историями в баре «Бен Холл». Начало в 19:00, билеты — от 990 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Группа «Вирус», которая в начале «нулевых» конфликтовала и судилась с продюсерами из-за группы-двойника, даст 27 июля сразу два бесплатных концерта. Сначала коллектив выступит в ТРЦ «Карнавал» в Екатеринбурге, а после отправится в поселок Верхнее Дуброво на фестиваль «Летофест». Кроме этого, свердловчан ждут шоу юмориста Стаса Ярушина, мотофестиваль, фестиваль в поддержку бездомных животных и многое другое. Полная программа самых ярких мероприятий пятницы и выходных — в афише URA.RU. Шоумен Стас Ярушин с программы «МУЗLOFT» (12+) Юморист и его команда дадут концерт в Летнем театре парка Маяковского. Слушателей ждет музыка, общение и множество шуток. Начало в 19:00, билеты — от 1500 рублей. Вечеринка SUMMER LOVERS (18+) В концерт-холле «Свобода» пройдет тусовка с коктейлями и танцами до рассвета. Девушки могут пройти бесплатно, мужчинам нужно купить билет, он стоит от 400 рублей. Начало в 23:30. Дегустация вин (18+) В винотеке Fanagoria (на Малышева, 73 и ул. Сурикова, 28) проведут винный салон. Участники смогут оценить пять игристых напитков и попробовать закуски. Начало в 18:00, стоимость участия — 599 рублей. Экскурсия по выставке «Вне системы координат» (6+) В «Синара Центре» представят работы художников второй половины XX века, которые творили вне правил, но в контексте острой повестки времени. На выставке представлены произведения Эрика Булатова, Олега Васильева, Игоря Шелковского, Юрия Золотникова, арт-группы «Движение» и других. Начало в 19:00, билет стоит 400 рублей. Кинопоказы в парке Маяковского (0+) Кинотеатр под открытым небом на аллее ЦПКиО ждет всех желающих на просмотр «вкусных» фильмов. В 16:00 покажут «Рататуй», в 18:00 — «Вкус жизни», в 19:50 — «Восхитительно». Вход бесплатный, можно взять с собой плед или разместиться на шезлонгах. Концерт рэпера Lida (16+) Звезда музыкальных чартов, концерт которого срывали в разных городах России (в том числе в Екатеринбурге), выступит в концерт-холле «Свобода». Начало в 18:00, билеты — от 1990 рублей. Концерт группы Neverlove (16+) Метал-группа, ставшая популярной благодаря соцсети TikTok, устроит шоу в клубе «Нирвана». В программе — все хиты в необычном звучании и неформальное общение с поклонниками на Meet&Greet. Начало в 19:00, билеты — от 2200 рублей. Мото-фест (0+) Драйвовое мероприятие пройдет на площадке ТРЦ Veer Mall. Посетителей ждут акробатическое мотошоу, выступление спорт-байкеров и мотофристайлеров, конкурсы и подарки. Начало в 12:00, вход свободный. Уральский кофейный фестиваль (0+) Участников приглашают на кофейную выставку, мастер-классы для любителей и профессионалов, выступления спикеров из Москвы, Екатеринбурга, Ижевска и Челябинска, концерт, чемпионат Russian Coffee Cup и Dalla Corte Cup. Также можно посетить маркет и гастроулицу, обменяться кружками, турками и аксессуарами для заваривания. Начало в 12:00, мероприятие пройдет в Уральском центре развития дизайна два дня подряд — 26 и 27 июня, вход свободный. Фестиваль подкастов «Громче» (0+) Посетители смогут посетить четыре сцены в парке Маяковского. На главной сцене можно будет застать ток-шоу и лекции про криминалистику, концерт группы «Промзона 96». В Летнем театре пройдут открытые записи подкастов «Тут такое дело» и «Жутьстанция». На аллее Маяковского можно будет обсудить психотерапию и узнать секреты саунд-дизайна и как заработать на контенте. В Саундпарке проведут питчинг подкастов и обсуждение гик-тематик. Также участников ждут на мастер-классах по сторителлингу, ораторскому мастерству и йоге, кинопоказы, зона стретчинга, уроки по скейтбордингу. Начало в 12:00, вход свободный. Книжный фестиваль «Веранда «Альпины» (6+) В Ельцин Центре пройдет фестиваль для всех любителей чтения. Гости смогут посетить мастер-классы, экскурсию, архитектурные паблик-токи от переводчиков, архитекторов и писателей, дискуссию про тексты и встречу с писателем Алексеем Ивановым. Кроме этого, можно купить книжные бестселлеры по издательским ценам. Начало в 11:00, вход свободный. «Летофест» с турниром конных лучников и воздушными шарами (0+) Мероприятие соберет спортсменов из 11 стран и 14 регионов России и более 20 тысяч зрителей. В программе — соревнования по конкуру и конной стрельбе из лука, рыцарские поединки. Будут работать площадки по футболу и пана-футболу, падл-теннису, шахматам, армрестлингу, пляжному волейболу, скалодром, парк развлечений, летний цирк, ярмарки и фудкорт. Также пройдут забег легкоатлетов, сдача норм ГТО, выставка ретро-автомобилей с тест-драйвом, запуск воздушного шара, музыкальный фестиваль, где выступят Жека и группа «Вирус». Событие пройдет в КСК «Дубрава» (поселок Верхнее Дуброво) 26 и 27 июля, начало в 10:00, вход свободный. Сникертрак? (0+) Фургон от «Яндекс Маркета» приедет в Екатеринбург, чтобы горожане смогли купить кроссовки или принести свои, после их закастомят. Преображать обувь будут художники или посетители самостоятельно — на ворк-шопе (проходят каждые полтора часа, нужна регистрация). Участие бесплатное, сникертрак в форме огромного кроссовка будет стоять у Ельцин Центра 26 и 27 июля с 12:00 до 20:00. Фестиваль электронной музыки и уличного искусства «ПРОГРЕСС-25» (18+) Техно-фестиваль от «Стенограффии» и Techno Room Community вновь проведут на Хлебозаводе №6. Посетителей ждут две музыкальные сцены, зоны отдыха, чайный и кофейный бары, кинотеатр, спот для фейс-арта. Можно присоединиться к созданию арт-объекта. Начало в 22:00, билеты — от 2200 рублей. Тренировка со звездой (0+) На площадке возле набережной реки Исети (между улицами Добролюбова и Горького) в субботу в 10:00 пройдет групповая тренировка CrossFit training, в 11:30 — лекция «С нуля до ультрамарафона: почему бег так популярен и как заниматься им правильно», в 17:00 — тренировка с победителем первенства мира и Европы Кямраном Набати, везде необходима предварительная запись. В 19:00 горожане смогут посмотреть фильм «Король Ричард». На все мероприятия вход свободный. Гаражка на «Лето на заводе» (0+) Все выходные на популярной площадке в Сысерти будет проходить гаражная распродажа. Здесь найдутся локальные секонды, сейлеры, винтажные и редкие вещи. Также проведут обмен одеждой, книгами и комнатными растениями, мастер-классы, кастомайзинг, выступление диджеев. Мероприятие можно застать с 12:00 до 20:00, вход — 250 рублей (льготный — 100 рублей). Бесплатный концерт группы «Вирус» (0+) В ТРЦ «Карнавал» еще один бесплатный концерт даст группа «Вирус». Горожан зовут отжигать под хиты «Ты меня не ищи», «Ну где же ручки», «В стиле диско», а после выступления пройдет автограф-сессия. Начало в 13:00 на третьем этаже (сцена в зоне фудкорта), вход свободный. «Симфония Linkin Park при свечах» (6+) Оркестр CAGMO представит хиты Linkin Park в новых аранжировках. На концерте прозвучат песни Numb, In the End, Faint, What I’ve Done, Bleed It Out и другие композиции. Начало в 18:00, билеты — от 2800 рублей. Фестиваль в поддержку бездомных животных (0+) У сцены Sound Park в парке Маяковского пройдет семейный фестиваль «Человек собаке — дом». Гости смогут погулять с собаками из приютов, изучить на экскурсиях флору и фауну парка, посетить бесплатные мастер-классы, лекции кинолога и ветеринара, пройдет благотворительная ярмарка и собачий карнавал. Мероприятие пройдет с 11:00 до 20:00, вход свободный. «Т2 Спот» (0+) На площадке возле ККТ «Космос» можно будет посетить лекции и кинопоказы. С 13:00 начнут показывать мультфильмы вселенной «Рики», «Балерина», в 15:00 пройдет выступления в стиле TED на английском, в 17:00 — музыкальный квиз, в 19:00 — сеанс просмотра фильма «Голодные игры». Вход свободный. Австрийский винный фестиваль (18+) В Екатеринбурге проведут первый винный салон, посвященный австрийским винам. В программе — три мастер-класса, дегустация вин, будет действовать специальное меню, куда включены венский шницель и венгерский гуляш. Мероприятие стартует в 12:00 в клубе «Фабрика». «Stand-Up ЕКБ» (18+) Стендап-комики Светлана Кудинова, Екатерина Менщикова и Роман Давыдов выступят с театральными смешными историями в баре «Бен Холл». Начало в 19:00, билеты — от 990 рублей.