05 августа 2024

Эксперты предупредили о снижении цен на жилье в новостройках в конце года

Аналитик Мильчакова: в конце года цены на новостройки снизятся на 10-20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки могут подешеветь на 20% к концу 2024 года Фото:

Ведущий аналитик банка Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что из-за сокращения выдачи льготной ипотеки цены на жилье в новостройках могут понизиться к концу 2024 года. Показатели могут варьироваться от 10 до 20 процентов, рассказала эксперт.

«К концу 2024 года можно будет ожидать уменьшения цен на жилье в новостройках в среднем по России на 10—20%», — сказала Мильчакова в интервью «Известиям». Издание отмечает, что у застройщиков нет причин устраивать распродажи жилья, но стоимость может начать снижаться из-за дисконтов и акционных предложений.

Ранее риелтор Владимир Шмелев рассказал, как россияне могут превратить рыночную ипотеку в льготную. По его словам, заемщик может привлечь в качестве созаемщика лицо, которое подходит под условия «Семейной ипотеки».

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Ведущий аналитик банка Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что из-за сокращения выдачи льготной ипотеки цены на жилье в новостройках могут понизиться к концу 2024 года. Показатели могут варьироваться от 10 до 20 процентов, рассказала эксперт. «К концу 2024 года можно будет ожидать уменьшения цен на жилье в новостройках в среднем по России на 10—20%», — сказала Мильчакова в интервью «Известиям». Издание отмечает, что у застройщиков нет причин устраивать распродажи жилья, но стоимость может начать снижаться из-за дисконтов и акционных предложений. Ранее риелтор Владимир Шмелев рассказал, как россияне могут превратить рыночную ипотеку в льготную. По его словам, заемщик может привлечь в качестве созаемщика лицо, которое подходит под условия «Семейной ипотеки».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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