Эксперты предупредили о снижении цен на жилье в новостройках в конце года

Аналитик Мильчакова: в конце года цены на новостройки снизятся на 10-20%

Новостройки могут подешеветь на 20% к концу 2024 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Ведущий аналитик банка Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что из-за сокращения выдачи льготной ипотеки цены на жилье в новостройках могут понизиться к концу 2024 года. Показатели могут варьироваться от 10 до 20 процентов, рассказала эксперт.

«К концу 2024 года можно будет ожидать уменьшения цен на жилье в новостройках в среднем по России на 10—20%», — сказала Мильчакова в интервью «Известиям». Издание отмечает, что у застройщиков нет причин устраивать распродажи жилья, но стоимость может начать снижаться из-за дисконтов и акционных предложений.

Ранее риелтор Владимир Шмелев рассказал, как россияне могут превратить рыночную ипотеку в льготную. По его словам, заемщик может привлечь в качестве созаемщика лицо, которое подходит под условия «Семейной ипотеки».