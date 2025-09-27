Названа самая популярная схема мошенников

Эксперт по кибербезопасности Борщук: мошенники пытаются добиться кода из СМС
Мошенники продолжают получать коды из СМС-сообщений у жертв. Они получают их под видом верификации при получении посылок и другими способами. Об этом рассказал эксперт по кибербезопасности Дмитрий Борщук.

«Это может быть и запись куда-то, и попытка получить цифры под видом, например, верификации при получении посылок», — рассказал Борщук. Его слова приводят «Постньюс». 

Эксперт призвал никому не сообщать комбинации цифр. По его словам, сервисы доставок и услуг не запрашивают такую информацию.

Ранее Банк России сообщал о новой схеме мошенничества, когда злоумышленники представляются курьерами маркетплейсов и под предлогом подтверждения получения оплаченного товара просят россиян назвать одноразовые коды из СМС. Получив такие данные, аферисты получают доступ к банковским счетам жертв и похищают деньги. В ЦБ подчеркивают, что настоящие сотрудники служб доставки никогда не запрашивают подобную информацию.

