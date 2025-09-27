Божьи коровки атаковали Москву и юг России

Хищные божьи коровки-арлекины налетели колониями в квартиры жителей Москвы и южных частях РФ. Об этом сообщили в новостных telegram-каналах.
«Нашествие хищных божьих коровок фиксируется в Центральной и Южной части России. Насекомые терроризируют частные дома и квартиры», — указано в посте telegram-канала Baza. Насекомые забираются в частные дома и квартиры.
По словам энтомолога Владимира Турицина, опасные божьи коровки-арлекины налетели на квартиры в Сочи, Анапе, Москве, Новороссийске и Краснодаре. Отмечается, что они налетели колониями в теплые места, так как готовятся в зимовке. Причиной увеличения их популяции предположительно является влажный летний климат и увеличение популяции тли.
Ранее ученые связывали увеличение численности и распространение различных видов насекомых, в том числе опасных для человека, с влиянием потепления климата. В частности, академик РАН Геннадий Онищенко отмечал, что из-за глобального потепления в центральные регионы России начали проникать новые виды комаров, способных переносить вирусы.
