Высокопоставленные офицеры ВСУ могли погибнуть при ударе под Харьковом

Один из ключевых командных пунктов ВСУ поражен ракетным ударом, предположительно, в нем могли находиться четыре высокопоставленных офицера украинского генштаба. Об этом сообщает ТАСС.
«В момент ракетного удара в командном пункте, по предварительным данным, могли находиться четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ», — заявили источники из силовых ведомств. Их слова приводит ТАСС.
Один из ключевых командных пунктов ВСУ на харьковском направлении был поражен ракетным ударом ночью 8 августа. Сегодня российские СМИ сообщили о ликвидации генералов ВСУ, которые отвечали за операцию в Курской области, однако, информация официально не подтверждалась.
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