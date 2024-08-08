Высокопоставленные офицеры ВСУ могли погибнуть при ударе под Харьковом

08 августа 2024 в 23:23 Размер текста - 17 +

Предварительно, погибли командиры ВСУ Фото: Официальный портал Киева Один из ключевых командных пунктов ВСУ поражен ракетным ударом, предположительно, в нем могли находиться четыре высокопоставленных офицера украинского генштаба. Об этом сообщает ТАСС. «В момент ракетного удара в командном пункте, по предварительным данным, могли находиться четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ», — заявили источники из силовых ведомств. Их слова приводит ТАСС. Один из ключевых командных пунктов ВСУ на харьковском направлении был поражен ракетным ударом ночью 8 августа. Сегодня российские СМИ сообщили о ликвидации генералов ВСУ, которые отвечали за операцию в Курской области, однако, информация официально не подтверждалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Один из ключевых командных пунктов ВСУ поражен ракетным ударом, предположительно, в нем могли находиться четыре высокопоставленных офицера украинского генштаба. Об этом сообщает ТАСС. «В момент ракетного удара в командном пункте, по предварительным данным, могли находиться четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ», — заявили источники из силовых ведомств. Их слова приводит ТАСС. Один из ключевых командных пунктов ВСУ на харьковском направлении был поражен ракетным ударом ночью 8 августа. Сегодня российские СМИ сообщили о ликвидации генералов ВСУ, которые отвечали за операцию в Курской области, однако, информация официально не подтверждалась.