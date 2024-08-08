Высокопоставленные офицеры ВСУ могли погибнуть при ударе под Харьковом

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу,  stock
Предварительно, погибли командиры ВСУ Фото:

Один из ключевых командных пунктов ВСУ поражен ракетным ударом, предположительно, в нем могли находиться четыре высокопоставленных офицера украинского генштаба. Об этом сообщает ТАСС.

«В момент ракетного удара в командном пункте, по предварительным данным, могли находиться четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ», — заявили источники из силовых ведомств. Их слова приводит ТАСС.

Один из ключевых командных пунктов ВСУ на харьковском направлении был поражен ракетным ударом ночью 8 августа. Сегодня российские СМИ сообщили о ликвидации генералов ВСУ, которые отвечали за операцию в Курской области, однако, информация официально не подтверждалась.

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Один из ключевых командных пунктов ВСУ поражен ракетным ударом, предположительно, в нем могли находиться четыре высокопоставленных офицера украинского генштаба. Об этом сообщает ТАСС. «В момент ракетного удара в командном пункте, по предварительным данным, могли находиться четыре высокопоставленных офицера генштаба ВСУ», — заявили источники из силовых ведомств. Их слова приводит ТАСС. Один из ключевых командных пунктов ВСУ на харьковском направлении был поражен ракетным ударом ночью 8 августа. Сегодня российские СМИ сообщили о ликвидации генералов ВСУ, которые отвечали за операцию в Курской области, однако, информация официально не подтверждалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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