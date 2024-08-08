В России разрешили майнинг криптовалюты и запретили треш-стримы: главные законы, принятые Путиным

Путин легализовал майнинг в РФ

08 августа 2024 в 19:52 Размер текста - 17 +

Владимир Путин 8 августа подписал ряд законопроектов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин 8 августа подписал ряд законопроектов. В частности, он запретил проведение треш-стримов, легализовал майнинг криптовалюты для юридических лиц и разрешил это делать обычным гражданам. Это только часть нововведений. URA.RU рассказывает об основных законопроектах, принятых главой государства. Все они размещены на сайте опубликования правовых актов. В России официально разрешен майнинг Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Официально документ вступает в силу с ноября этого года. Из указа следует, что майнингом могут заниматься юридические лица, а также предприниматели. Остальным гражданам также разрешено это делать при условии, что они не будут превышать норму электропотребления. В Госдуме поддержали данный законопроект еще 30 июля. Треш-стримы под запретом Новость по теме Смерть в прямом эфире, поцелуи с мамой: что такое треш-стримы, которые запретили в РФ Российский президент также подписал указ о запрете, так называемых, треш-стримов. Это онлайн трансляции, которые характеризуются провокационным и часто шокирующим контентом. Из законопроекта следует, что такие стримы представляют собой противоправные, насильственные действия, которые распространяются в корыстных целях. За трансляцию соответствующих трансляций будет положен штраф от 50 тысяч рублей до одного миллиона в зависимости от того, кто именно проводит стрим — физическое или юридическое лицо. В РФ признают нежелательными ряд иностранных компаний Теперь в России может быть признана нежелательной деятельность тех иностранных компаний, если их учредителями являются зарубежные государственные органы. При этом под данную поправку не попадают те международные межправительственные организации, членом которых является РФ. Законопроект принят в связи с тем фактом, что соответствующие компании могут представлять угрозу безопасности России. Пропаганда наркотиков под запретом Владимир Путин также подписал законопроект о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе. Однако, если упоминание запрещенных веществ обусловлено и оправдано художественным замыслом, произведение попадает под исключение. Также, если литературное произведение было опубликовано до 1990 года, оно также не попадает под новый законопроект. Кроме того, президент также подписал законопроект о пропаганде наркотиков в интернете. Официально введена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Ограничения для участников СВО Российский глава подписал указ о запрете на ношение и использование гаджетов участниками СВО. Согласно документу им нельзя носить и использовать гаджеты в зоне проведения спецоперации, а также ряде российских регионов. За нарушение положено административное наказание — до 10 суток заключения. Правительство официально удвоило выплаты контрактникам Правительство РФ утвердило правила выдачи единовременных выплат военным-контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине. Ее размер увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей. Президент РФ согласовал данные выплаты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин 8 августа подписал ряд законопроектов. В частности, он запретил проведение треш-стримов, легализовал майнинг криптовалюты для юридических лиц и разрешил это делать обычным гражданам. Это только часть нововведений. URA.RU рассказывает об основных законопроектах, принятых главой государства. Все они размещены на сайте опубликования правовых актов. Путин подписал закон о легализации майнинга в России. Официально документ вступает в силу с ноября этого года. Из указа следует, что майнингом могут заниматься юридические лица, а также предприниматели. Остальным гражданам также разрешено это делать при условии, что они не будут превышать норму электропотребления. В Госдуме поддержали данный законопроект еще 30 июля. Российский президент также подписал указ о запрете, так называемых, треш-стримов. Это онлайн трансляции, которые характеризуются провокационным и часто шокирующим контентом. Из законопроекта следует, что такие стримы представляют собой противоправные, насильственные действия, которые распространяются в корыстных целях. За трансляцию соответствующих трансляций будет положен штраф от 50 тысяч рублей до одного миллиона в зависимости от того, кто именно проводит стрим — физическое или юридическое лицо. Теперь в России может быть признана нежелательной деятельность тех иностранных компаний, если их учредителями являются зарубежные государственные органы. При этом под данную поправку не попадают те международные межправительственные организации, членом которых является РФ. Законопроект принят в связи с тем фактом, что соответствующие компании могут представлять угрозу безопасности России. Владимир Путин также подписал законопроект о запрете пропаганды наркотических веществ в литературе. Однако, если упоминание запрещенных веществ обусловлено и оправдано художественным замыслом, произведение попадает под исключение. Также, если литературное произведение было опубликовано до 1990 года, оно также не попадает под новый законопроект. Кроме того, президент также подписал законопроект о пропаганде наркотиков в интернете. Официально введена уголовная ответственность, вплоть до двух лет лишения свободы. Российский глава подписал указ о запрете на ношение и использование гаджетов участниками СВО. Согласно документу им нельзя носить и использовать гаджеты в зоне проведения спецоперации, а также ряде российских регионов. За нарушение положено административное наказание — до 10 суток заключения. Правительство РФ утвердило правила выдачи единовременных выплат военным-контрактникам, участвующим в спецоперации на Украине. Ее размер увеличен вдвое — до 400 тысяч рублей. Президент РФ согласовал данные выплаты.