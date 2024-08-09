Тюменцев на выходных ожидают две магнитные бури

Пик магнитных бурь придется на раннее утро
В Тюмени 10 и 11 августа ожидаются сильные магнитные бури из-за вспышек на солнце. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
«Уровень магнитных бурь 10 и 11 августа — G2, средний. Пиков магнитные бури достигнут: 10 августа с шести до семи утра, 11 августа с шести до семи утра», — указано на сайте.
Астрономы также прогнозируют, что в выходные над Тюменью пройдут два магнитных шторма. Ранее URA.RU писало, что 13 августа тюменцы увидят пик метеорного потока Персеиды.
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