Тюменцев на выходных ожидают две магнитные бури

Астрономы прогнозируют магнитные бури над Тюменью 10 и 11 августа
© Служба новостей «URA.RU»
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Пик магнитных бурь придется на раннее утро
Пик магнитных бурь придется на раннее утро Фото:

В Тюмени 10 и 11 августа ожидаются сильные магнитные бури из-за вспышек на солнце. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

«Уровень магнитных бурь 10 и 11 августа — G2, средний. Пиков магнитные бури достигнут: 10 августа с шести до семи утра, 11 августа с шести до семи утра», — указано на сайте.

Астрономы также прогнозируют, что в выходные над Тюменью пройдут два магнитных шторма. Ранее URA.RU писало, что 13 августа тюменцы увидят пик метеорного потока Персеиды.

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В Тюмени 10 и 11 августа ожидаются сильные магнитные бури из-за вспышек на солнце. Об этом сообщает сайт лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. «Уровень магнитных бурь 10 и 11 августа — G2, средний. Пиков магнитные бури достигнут: 10 августа с шести до семи утра, 11 августа с шести до семи утра», — указано на сайте. Астрономы также прогнозируют, что в выходные над Тюменью пройдут два магнитных шторма. Ранее URA.RU писало, что 13 августа тюменцы увидят пик метеорного потока Персеиды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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