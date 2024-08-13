Курганец протаранил чужую машину в Орловской области

14 августа 2024 в 02:54 Размер текста - 17 +

Курганец испугался и покинул место ДТП (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Курганец в Орле протаранил чужой автомобиль на машине дяди. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. «В полицию обратились жители Заводского района Орла. Граждане сообщили о том, что в их автомобиль врезался неизвестный водитель Lada Granta. Авто было брошено на месте происшествия. Владельцем автомобиля оказался курганец, приехавший к родственникам, который не знал, что его транспортное средство пропало. Он написал заявление об угоне, но позже выяснилось, что его совершил племянник», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что 20-летний юноша, пока его дядя спал, вышел из дома и решил покататься на машине. В одном из дворов он не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Испугавшись, он покинул место происшествия, но через некоторое время рассказал о случившемся родственнику и сотрудникам полиции. В отношении курганца возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганец в Орле протаранил чужой автомобиль на машине дяди. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Орловской области. «В полицию обратились жители Заводского района Орла. Граждане сообщили о том, что в их автомобиль врезался неизвестный водитель Lada Granta. Авто было брошено на месте происшествия. Владельцем автомобиля оказался курганец, приехавший к родственникам, который не знал, что его транспортное средство пропало. Он написал заявление об угоне, но позже выяснилось, что его совершил племянник», — сообщили на сайте ведомства. Уточняется, что 20-летний юноша, пока его дядя спал, вышел из дома и решил покататься на машине. В одном из дворов он не справился с управлением и врезался в припаркованный автомобиль. Испугавшись, он покинул место происшествия, но через некоторое время рассказал о случившемся родственнику и сотрудникам полиции. В отношении курганца возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)».